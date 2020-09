El modelo y actor Ramiro Alonso Dibós, quien le propinó una bofetada a un sereno de Miraflores generando el rechazo mayoritario de la población, anunció que denunciará al sereno y que cometió la agreción porque este ‘le mentó la madre quince veces’. “Sé que se me pasó un poquito la mano; pero con mi madre nadie se mete”, manifestó.

En sus declaraciones a diferentes medios de comunicación afirmó que está arrepentido por la cachetada al sereno; pero que no está arrepentido de haber defendido el honor de su madre.

“Me llamó (el sereno) para agarrarnos a puñetes en ‘el faro’, cosa que yo no atraqué y bueno, no me queda otra cosa que hacer todo esto legal. Voy a denunciar al sereno y a la Municipalidad de Miraflores por tener personal así”, afirmó.

Sobre la denuncia que la comuna miraflorina interpondrá en su contra, afirmó que no existe pena de cárcel ya que el agente no es un policía. También dijo que un policía les pidió que se disculpen y ‘ambos terminaron abrazados’. Por eso le pidió, ‘que diga la verdad’.

INDIGNACIÓN GENERALIZADA POR AGRESIÓN A SERENO

Las imágenes de la bofetada que Dibós le propinó al serenazgo fue compartida en redes sociales y llegó hasta los principales medios de comunicación, generando un rechazo mayoritaria en gran parte de la población.

Dibós también reconoció que tiene denuncias ‘de hace mucho tiempo’ por agredir a dos policías, ‘que le levantaron la mano primero’.

