Miraflores: Sujeto acusado de prender fuego a mujer dijo que estaba enamorado de ella [VIDEO y FOTOS]

Carlos Javier Hualpa Vacas, el sujeto acusado de rociar con gasolina a Eyvi Agreda Marchena y prenderle fuego en un bus, dijo que estaba "enamorado" de la joven.



Carlos Hualpa fue capturado esta tarde por la Policía cuando pretendía salir como si nada de su domicilio. Durante su detención fue interrogado por las autoridades. No supo explicar claramente cómo se quemó la mano izquierda.



"¿Cómo te has quemado?", le preguntó un agente. "Le estoy diciendo que me he quemado en la casa cuando me enteré de la noticia con el celular (...) mi amigo me llama y me dice que Agreda se ha quemado", respondió.



Tras su captura, Carlos Hualpa fue trasladado a la Depincri de Miraflores. Si bien no declaró a la prensa, el sujeto señaló a la Policía que " estaba enamorado" de Eyvi Agreda y que "ella no me hacía caso".



Por la mañana, en declaraciones a la prensa, el general PNP Gastón Rodríguez, jefe de la Región Policial Lima, indicó que la hermana menor de Eyvi Agreda contó que hace tres semanas la joven era víctima de un acosador. Según indicó, ambos se conocían desde hace años cuando coincidieron en un trabajo.



"Hace tres semanas aproximadamente un sujeto la vino siguiendo. Eyvi llamó por teléfono a su hermana y le pidió que la esperara en la puerta de su casa y que le abra inmediatamente porque un tal 'Javier' la venía siguiendo. Este sujeto habría trabajado con ella en algunos lugares y estamos identificando cuáles para proceder a la plena identificación porque hasta ahora solo tenemos ese nombre por Whatsapp", dijo el general Gastón Rodríguez.

NERVIOS Y CONTRADICCIONES

​

Durante su primer testimonio a la Policía, Carlos Javier Hualpa Vacas no solo se negó haber atacado a Eyvi Agreda Marchena, también entró en una serie de contradicciones al no poder explicar las causas de su lesión en la mano izquierda. Incluso se orinó en los pantalones.