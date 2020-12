LE CAYÓ TREMENDA MULTA. Luis Antonio de la Cruz Echegaray, el joven que insultó y escupió a un miembro de la Gerencia de Fiscalización de Miraflores cuando se le intervino por no usar correctamente la mascarilla y orinar en plena vía pública, fue sancionado con una multa de S/4.300, equivalente a 1 UIT. El accionar del sujeto ocurrió la noche del último miércoles.

El video fue grabado por una agente de fiscalización que le vuelve a insistir al sujeto- en presunto estado de ebriedad- que se ponga la mascarilla y se levante la bragueta porque estaba orinando en plena vía pública, según informó América Noticias.

En tanto, el joven continuaba insultando a otro trabajador municipal expresando improperios.

“No me importa [lo que tú seas] porque no vales [...] y por eso te escupo”, se escucha a De la Cruz , quien escupe al fiscalizador para luego salir corriendo.

De inmediato, el miembro de fiscalización de Miraflores lo retiene y pide a sus compañeros comunicarse con personal de serenazgo y de la Policía Nacional a fin de concretarse la intervención del sujeto de 22 años.

“Nuestro personal intervino a una persona que estaba miccionando en presunto estado de ebriedad. Contestó de manera maleducada al fiscalizador, insultándolo y al final al supuesto retiro de esta persona escupió al fiscalizador”, indicó Raúl Ramos, sugerente de Fiscalización y Control.

La Municipalidad de Miraflores informó que Luis Antonio de la Cruz Echegaray fue liberado debido a las disposiciones en el marco del estado de emergencia por el COVID-19 debido a que se trató de una falta contra la autoridad más no un delito. Se confirmó que no estaba en estado de ebriedad. No obstante se le impuso una multa.

“Se ha presentado la denuncia correspondiente. La Policía procedió a tomarle una prueba rápida la cual salió negativo, pero ante esta acción la Municipalidad le ha impuesto una multa de 1 UIT por haber faltado al respeto a la autoridad municipal”, explicó Ramos.

El sugerente añadió que seis fiscalizadores de Miraflores han sido agredidos verbal y físicamente por vecinos o visitantes en lo que va de la pandemia cuando procedieron a solicitarles que se coloquen adecuadamente la mascarilla.