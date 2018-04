Miraflores: El testimonio de  Carlos Javier Hualpa Vacas, acusado de prender fuego a mujer en bus

¡CAPTURADO! Carlos Javier Hualpa Vacas (36) fue detenido por la Policía Nacional este miércoles en Carabayllo, acusado de haber prendido fue a Eyvi Agreda Marchena (22) al interior de un bus, en Miraflores.

Carlos Javier Hualpa Vacas sufrió una quemadura en el brazo izquierdo producto del ataque, lo que ayudó a las autoridades a dar con su paradero.

Al ser intervenido por la Policía Carlos Javier Hualpa Vacas ingresó en una serie de contradicciones al no poder explicar las causas de su lesión. Además negó ser el autor dela ataque.

"Ahí está mi celular, revisen todo", dice Carlos Javier Hualpa Vacas, quien niega que haya atacado a la joven en un bus en Miraflores. El video de su intervención fue difundido por Latina.

En otro momento, el agente policial que lo acompaña en su detención le pregunta "¿Cómo te has quemado?", a lo que el acusado no supo responder por su evidente nerviosismo.

"Le estoy diciendo que me he quemado en la casa cuando me enteré de la noticia con el celular (...) mi amigo me llama y me dice que Agreda se ha quemado", refiere.