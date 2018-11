Con mis hijos no te metas: Así se desarrollo la marcha del colectivo en la Plaza San Martín

El colectivo'Con mis hijos no te metas' realizó una marcha este jueves en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima, para protestar en contra de las políticas públicas educativas.

Según los manifestantes de 'Con mis hijos no te metas', el gobierno quiere implantar la "ideología de género", y están en contra del enfoque propuesto por el Ejecutivo.



Con varios carteles contra el presidente Martín Vizcarra, el colectivo 'Con mis hijos no te metas' marchó por las principales calles del Cercado de Lima.



Entre los pedidos de 'Con mis hijos no te metas' se exige la derogatoria del Decreto Legislativo 1408, que refiere a la prevención de la violencia familiar, debido a que se “imponen conceptos absurdos e inconstitucionales".



La marcha de 'Con mis hijos no te metas' se realizó en simultáneo en 28 ciudades de todas las regiones del país.