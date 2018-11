Con mis hijos no te metas: Manifestantes se pasean por las calles del Centro de Lima con mensajes contra Vizcarra

La mañana de este sábado, decenas de integrantes del polémico colectivo 'Con mis hijos no te metas ' se reunieron en las calles del Centro de Lima para mostrarse en contra la educación sexual en los colegios.



Los manifestantes de 'Con mis hijos no te metas' llegaron hasta la Plaza San Martín, avenida Colonial e inclusive quisieron ingresar a la Plaza Mayor, pero fue cerrada por las autoridades para evitar el casos.



Con bocinazos y carros decorados con globos y pancartas en celeste y rosado, los representantes de 'Con mis hijos no te metas' se pasearon por el Centro de Lima con mensajes en contra del presidente Martín Vizcarr a y en contra de lo que ellos denominan 'ideología de género'.



"Vizcarra a mi nadie me consultó. No quiero enfoque de género en el colegio de mis hijos", " Vizcarra, no soy tu súbdito, ni tú eres mi rey. Nosotros somos los mandantes", "Vizcarra, tu trabajo es gobernar no ideologizar", "¿Educación sexual para mis hijos? No, gracias. De sexo les hablo yo", fueron algunos de los mensajes que lucían los integrantes de 'Con mis hijos no te metas' en sus pancartas.

"Exigimos que respeten a nuestros hijos. Lo único que pedimos es que respeten a cada uno de los padres", dijo un padre de familia de 'Con mis hijos no te metas' al ser consultado sobre el motivo de la marcha.