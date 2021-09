Peruano que se respeta. Con una cautivadora sonrisa y ojos soñadores nos recibe Nayaj Gamez Pumarada , una modelo plus size (talla grande) que está compitiendo por la corona de Miss Curvy 2021. Esta jovencita de 29 años es la representante de Lima Este y uno de sus objetivos es que todas las mujeres acepten y amen sus cuerpos tal como son. Estas semanas son intensas para ella porque está cumpliendo una serie de retos antes de llegar a la gala final del concurso, que será el domingo 3 de octubre.

Nayaj, ¿hace cuánto eres modelo plus size?

Serán unos siete meses. La dueña de una marca me vio y me preguntó si quería modelar, acepté y me gustó mucho. Recuerdo que hice unas fotos, las subieron a las redes sociales y se convirtieron en virales. Tuve muy buena acogida de la gente.

¿Y cómo te animas a participar en el Miss Curvy?

Soy maquilladora profesional desde el 2012 y mientras trabajaba escuché sobre este concurso que empodera a la mujer peruana de talla grande. Me encantó su concepto y busqué más del tema. He vivido muchos años en Ate, por eso participo representando a Lima Este.

Dijiste ‘es mi momento’…

Sí (risas). También me decidí porque el año pasado perdí a mi papá y a mi abuela el mismo mes. Ahí me di cuenta de que la vida es muy corta y es mejor aprovecharla cumpliendo nuestros sueños.

Te consideras una mujer…

Que no le teme a los retos. Si sé que tengo talento para algo, me pongo a estudiar para perfeccionarlo.

¿Qué estás aprendiendo en este concurso?

Estoy reforzando el empoderamiento femenino y el amor propio. Además, me alegra poder compartir bonitos momentos y experiencias con las demás candidatas.

¿Cuáles son los aspectos que te evalúan?

La actitud, el desarrollo personal, el perfil profesional, la capacidad de liderazgo y la empatía.

Estudiaste Ingeniería…

Sí, Ingeniería Ambiental. Me apasionaba la carrera y la ejercí hasta la llegada de la pandemia, luego me enfoqué nuevamente en el maquillaje.

¿Qué mensaje les dejarías a las mujeres?

Que acepten y amen su cuerpo tal como es. No debemos amoldarnos a un estándar establecido y tampoco hagamos caso a los prejuicios. Trabajemos el amor, la tolerancia y la empatía en nosotros porque esto es lo que necesita el mundo.

¿Dónde pueden apoyar tu candidatura?

En el Facebook e Instagram de Miss Curvy Perú.

