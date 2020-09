Escuchar música estimula el cerebro y aumenta el optimismo. Por ello, es importante que los niños entonen canciones que les dejen un mensaje positivo y aumenten su autoestima. Y para cumplir esta noble función está Laura Del Busto (43), más conocida como Miss Laurita.

Desde hace 15 años esta profesora compone canciones que enseñan a los niños a seguir adelante, a no tener miedo, a aceptarse, a no discriminar y a tener valores. “Estudié educación, música, actuación y coaching. Todas estas herramientas me sirvieron para escribir temas infantiles”, explica.

Del Busto cuenta que busca concientizar y empoderar a los chicos porque “cuando cantas el mensaje es más bonito y duradero, que cuando hablas o das una explicación”. Hace poco lanzó su disco Patatús y el actor Marco Zunino colabora en una canción.

Sus videos se pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Miss Laurita Oficial.