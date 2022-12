Valeria Stephanie Jaramillo Blanco, de tan solo 14 años y candidata al concurso de belleza Miss Perú La Pre de Lima Este, está desaparecida desde el pasado 18 de diciembre. Su familia se encuentra desesperada pues desconocen su paradero y aseguran que la última vez que fue vista fue en San Juan de Lurigancho, cuando salió de su casa para ir a comprar.

Según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la menor vestía una pantaloneta negra y zapatillas negras cuando desapareció. La denuncia fue presentada ante la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes y el documento señala que la adolescente fue vista por última vez en la Mz. B Lote 10 del asentamiento humano Ciudad de los Constructores de SJL.

Su madre, entre lágrimas, aseguró que su hija es una niña tranquila que cursa el tercer año de secundaria y que la vieron por última vez cuando fue a comprar un caldo a la esquina de su vivienda. “ Por favor, pedimos que nos ayuden a encontrarla, estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no sabemos dónde buscarla, cómo estará, dónde estará. Si alguien la ve por favor, ayúdennos a buscar a nuestra hija, si alguien la tiene, por favor, devuélvanla... Valería... por qué te fuiste, qué pasó” , dijo embargada por el llanto.

Asimismo, la progenitora de la menor aseguró que quizá la niña fue motivada por otra persona para escapar de su hogar. “Quizá la engañaron, no entiendo por qué tomó la decisión de salir, si alguien la llamó, le mintió. He preguntado a sus amigas y no saben nada”, dijo.

🚨 ¡Ayúdanos a encontrarla! Valeria Stephanie Jaramillo Blanco (14) desapareció el 18 de diciembre en San Juan de Lurigancho. Vestía pantaloneta negra y zapatillas blancas. Si tienes alguna información sobre su paradero llama a la ☎️ #Línea114 o ☎️ #Línea105. pic.twitter.com/pqsjznmRs8 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) December 21, 2022

TE PUEDE INTERESAR

Paviferias: ¿Dónde canjear los vales físicos y digitales de San Fernando y en qué horarios atienden?

Padre de niña abusada por ladrón que entró a robar a su casa revela que violador vive a ocho cuadras de su vivienda

Perrito con cáncer conmueve al ayudar a su dueña a vender sandalias en el Centro de Lima