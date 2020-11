Las farmacéuticas Pfizer y Moderna ya han confirmado que sus vacunas contra el COVID-19 son más del 90% efectivas. ¿Bastará con ellas para terminar con la pandemia del coronavirus?

De acuerdo con expertos consultados por este Diario, las vacunas no significan el fin de la enfermedad. En caso que una vacuna se encuentre lista para ser distribuida en el primer trimestre del 2021, no provocará la eliminación del coronavirus al 100%.

Según comentaron los médicos Víctor Zamora (exministro de Salud), Ciro Maguiña (vicedecano del Colegio Médico del Perú) y Julio Cachay (infectólogo de la Clínica Ricardo Palma), la única enfermedad que se ha podido erradicar de la faz de la tierra es la viruela; por lo tanto, no es posible que la vacuna sea la solución para vencer totalmente al coronavirus.

El virus seguirá circulando

El exministro de Salud explicó que la enfermedad seguirá circulando debido a que la vacuna está diseñada y probada para cierto grupo de personas. “La vacuna está diseñada para la población adulta y adulta mayor de 18 años. Van a quedar sin vacunar la población menor de 18 años, donde el virus seguirá circulando”, dijo a este diario.

Víctor Zamora fue ministro de Salud durante el peor momento de la pandemia del COVID-19 en el Perú. (Foto: difusión)

Además explicó que muchas personas simplemente no querrán adquirir o no podrán ser vacunados por la cantidad de unidades que el gobierno peruano ha adquirido.

“Hay gente que no accederá a la vacuna o no va a querer ser vacunada, entonces el virus continuará circulando. Generará enfermedad y muerte en aquellas personas que no están vacunadas [...] Aunque la cantidad de gente que no se quiera vacunar sea menor a la que sí lo haga, vamos a seguir teniendo casos [de contagio]” aseveró.

Ciro Maguiña, por su parte, recomienda que la población continúe con medidas de bioseguridad, ya que es imprescindible prevenir la enfermedad antes de contraerla.

“La vacuna tal vez es la principal arma. Hay muchas vacunas hoy en el mundo, pero [algunas] no son accesibles, no llegan o son rechazadas. Hoy ha crecido el grupo antivacunas y eso hace que mucha gente tenga temor. Es por eso que las medidas de prevención, la mascarilla y la bioseguridad se debe mantener", dijo.

Maguiña también comentó que la reacción que las personas tengan frente a la vacuna, como efectos alérgicos, será otro factor a considerar.

Por su parte, el infectólogo Julio Cachay se refirió a dos pilares de recuperación de la población frente a todas las enfermedades infecto trasmisibles. Estos son tratamientos farmacológicos y vacunas, que ayudan a reducir el número de infecciones, pero no a erradicarla.

Fases de la enfermedad

Cachay explicó que las enfermedades tienen una fase epidémica y otra endémica. Nos encontramos en la primera fase. La segunda llegará cuando la enfermedad ya se encuentra controlada, pero el agente infeccioso seguirá transmitiéndose.

“Los procesos de erradicación (de los virus) demoran décadas y para que suceda se debe dar la vacunación universal, no solamente en el Perú. Si yo quiero erradicar una infección viral, tengo que vacunar a los 7700 millones de personas del mundo”, finalizó Cachay.

Hasta hace algunos años, enfermedades como la difteria, el tétano, el sarampión, la poliomielitis, entre otras, se consideraban erradicadas, sin embargo, estas retornan constantemente pese a tener vacunas para prevenirlas.

Junín: región distribuyó 45 mil dosis de vacunas contra la difteria y el tétano recientemente. (Foto: difusión).

La única enfermedad que se logró eliminar naturalmente fue la viruela en 1980, que no tenía cura, pero sí una vacuna para evitar el contagio. Aunque la posibilidad de padecer los efectos secundarios de esta vacuna era demasiado alta como para justificar la vacunación de rutina para aquellos que no tenían probabilidades de estar expuestos al virus.