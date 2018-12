Lana Campos, la aeromoza brasileña que denunció a Moisés Mamani por tocamientos indebidos en un vuelo por el cual el congresista de Fuerza Popular fue desembarcado por orden del piloto, decidió dar una entrevista para Punto Final.



"Me sentí violada (...) He escuchado tantas cosas que duelen", dijo la aeromoza sobre el caso de Moisés Mamani.



Campos contó que sintió el 'manoseo' de Moisés Mamani cuando estaba conversando con algunos pasajeros, pero cuando lo encaró el congresista solo le dijo que estaba "mareado".



En entrevista con Punto Final, Campos indicó que la primera reacción que tuvo contra Moisés Mamani fue gritarle: "¿Señor, qué le pasa?".



La aeromoza sostuvo que en Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República se sintió "atacada" por una congresista (aunque no dio su nombre) del partido de Moisés Mamani, tal como había denunciado la congresista Tania Pariona.



Habló la aeromoza que acusó a Moisés Mamani de tocamiento indebidos. (Video: Punto Final)

La aeromoza mencionó que ahora sabía por qué las mujeres se callaban ante estos hechos como el de Moisés Mamani: "Porque tienen miedo, y yo peor aún".



"Salí peor de lo que entré, me sentí atacada, por algunas congresistas, sobre todo. Creía que estaba exagerando. Fue horrible. Me arrepentí de haber ido", dijo Campos sobre su participación en la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República.



Según la aeromoza, no pasará nada contra Moisés Mamani en el Congreso de la República: "Esperamos que no sea lo que parece. Pero, seguro va seguir como si nada porque se siente poderoso".

Aeromoza que denunció a Moisés Mamani decidió dar una entrevista. (Video: Punto Final)

EL CASO MAMANI

El incidente de Moisés Mamani quedó registrado en una denuncia policial que la presunta víctima presentó ante la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde detalla que el parlamentario "le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo de forma grotesca".

Pese a la denuncia, Moisés Mamani negó los hechos, aunque días después cambió la versión al indicar que había podido "rozar" a la aeromoza.

"He podido rozar, pero no ha sido intencionalmente como la aeromoza menciona, que la he manoseado", se defendió Moisés Mamani en una entrevista con 'Beto a Saber'.



"¡Voy a pedir una reconstrucción del hecho!", agregó Moisés Mamani.

En declaración a la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, la aeromoza ratificó su versión sobre los tocamientos indebidos de Moisés Mamani, aunque la parlamentaria Tania Pariona denunció que Fuerza Popular cuestionó la credibilidad de Campos.

El lunes 3 de diciembre, la secretaría técnica de Comisión de Ética debe presentar un informe final sobre el caso que se le sigue a Moisés Mamani.