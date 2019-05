Una información sobre 'supuesta fuga' del congresista de Fuerza PopularMoisés Mamani de quien se dijo se encontraría pasando control migratorio en Puno para abandonar el país con dirección a Bolivia , encendió las alarmas.

Canal N señaló que el congresista fujimorista pasó un control secundario en el área de migraciones del distrito de Desaguadero, en Bolivia, sin embargo, el parlamentario lo rechazó tajantemente.

Pese a que dicho rumor tomó fuerza con el paso de los minutos, vía telefónica el mismo Moisés Mamani se encargó de desmentir dicha versión señalando que se encontraba en su semana de representación.

"No sé de qué fuentes informan que yo me encuentro en Bolivia. Estoy en Juliaca por la semana de Representación. Quiero aclarar que no estoy en Migraciones. Estoy en Juliaca. No tengo por qué esconderme ni escaparme. No soy delincuente ni ladrón", dijo Mamani a Canal N.

Moisés Mamani señaló que cumplirá una actividad en la Universidad de Juliaca este jueves y pedirá a Migraciones información del 'rumor' sobre su presunta fuga.

Es importante mencionar que Moisés Mamani no tiene orden de detención y solo se le ha levantado la inmunidad parlamentaria por la investigación por presunto tocamiento indebido que pesa en su contra.