Moisés Mamani se pelea con René Gastelumendi tras preguntarle por 'la mano zas': "¿Acaso tú has estado allí conmigo?"

El suspendido congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani , perdió la paciencia con los periodistas esta mañana a su salida de la comisión de levantamiento de inmunidad en el Congreso de la República.

Según se ve en imágenes consignadas por Canal N, Moisés Mamani fue abordado por varios periodistas, aunque no quiso contestar ninguna pregunta. "No voy a dar entrevistas", repetía constantemente.

En un momento, el periodista René Gastelumendi le lanzó un comentario que le hizo perder la paciencia a Moisés Mamani. "Para que pueda hacer su defensa sobre la mano 'zas'", le dijo en referencia a un polémico video del congresista donde se le ve burlándose de la denuncia en su contra por tocamientos indebidos de una aeromoza brasileña.

"¿Según para ti qué es la mano zas?", le dijo indignado Moisés Mamani. "Es la metida de mano que usted dio pues", contestó René Gastelumendi.



"Según tu versión, esa versión es tuya. Es lo que tú dices. Es tu versión", repitió constantemente Moises Mamani frente a los periodistas quienes le recordaron que existe una denuncia interpuesta en su contra por tocamientos indebidos.

"Es una falta de respeto a todas las mujeres y a todas las personas. Es la mano zas, es una falta de respeto tremenda contra las mujeres", dijo indignado René Gastelumendi tras la defensa de Moisés Mamani con los periodistas.

Pero el congresista no se quedó callado. "Es lo que tú defines. Es tu definición. ¿Acaso tú has estado allí? ¿Acaso tú has estado conmigo?", contestó Moisés Mamani durante su acalorado encuentro con la prensa.