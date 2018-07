Pese a que Perú fue eliminado hace varias semanas del mundial de Rusia 2018 , la fiebre mundialista no cesa y por el contrario la emoción de los hinchas por ver a su equipo favorito disputar la Copa del Mundo sigue cada vez más fuerte.

Por ello, y para que nadie se pierda ningún partido de esta etapa llamada cuartos de finales , en el cruce de las avenidas Javier Prado con Melgarejo se instalará una inmensa pantalla gigante desde mañana viernes hasta el domingo 8 de julio.



Es así que los hinchas podrán disfrutar de los encuentros entre Uruguay vs Francia a las 9 a.m., y Brasil vs. Bélgica a la 1 p.m.

Asimismo, el sábado, a las 9 a.m. se trasmitirá el Suecia vs Inglaterra y a la 1 p.m. el choque entre Rusia y Croacia.



Para acompañar al deporte rey, también habrá una exposición mundialista, una festival gastronómica, postres y juegos para los más pequeños. El evento es organizado por la Municipalidad de La Molina.