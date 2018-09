La Molina: Denuncian que profesor ingeniero debe 41 meses de alquiler y no quiere desalojar departamento

¡Terrible! Desde hace cuatro años una mujer identificada como Luz Briceño vive un infierno luego de alquilarle su departamento de La Molina a un ingeniero electrónico que también se desempeña como profesor. Según su testimonio, el sujeto no cancela los alquileres e inclusive evade pagar los consumos de agua y luz desde hace 41 meses.



A través de Buenos Días Perú, la mujer acusó a José Obando Ángeles de no cumplir con el contrato de arrendamiento que firmaron meses atrás, incluso lo señala de no querer abandonar el inmueble de La Molina pese a tener una orden fiscal.



“Estoy desesperada y lo único que quiero es recuperar mi departamento que tanto me ha costado”, declaró la agraviada.



La señora indicó que Obando Ángeles utiliza hasta la cochera del edificio de La Molina para guardar su vehículo, hecho que también mortifica a los demás inquilinos del multifamiliar quienes en muchos casos tuvieron que hacer colecta para saldar los gastos de luz y agua, porque el acusado, también, se negaría a hacerlos.



Pero ella no sería la única estafada por el también profesor universitario, pues según el noticiero, Juana López lo señaló como un inquilino moroso que se fue sin pagar el departamento que rentó en la Ate.

Denuncian que profesor ingeniero debe 41 meses de alquiler y no quiere desalojar departamento. Video: Buenos Días Perú

