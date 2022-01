Una señora aparece por la ventana del segundo piso de su casa, sonríe y la saluda levantando la mano. Un señor le da los buenos días y ella responde. Mónica Delta ostenta el título de la periodista más influyente del país en el 2021 y en la calle se demuestra que lo es. La comunicadora de Latina está sentada bajo la sombra de un sauce, acompañada del trinar de las aves y con un humor que nos llevará a charlar de todo aquello que no se ve frente a cámaras...

Mientras conversamos repetiste varias veces: ‘Ya tengo la edad suficiente’. ¿Te sientes grande?

No me siento vieja, aunque me lo dicen a cada rato.

¿En las redes?

A una mujer no la descalifican por sus capacidades, sino por sus eventuales relaciones humanas, por la cara, cuerpo o edad.

¿Te afecta?

Me río.

¿Ni un poquito?

Siempre he trabajado en estar bien conmigo misma.

¿Te resbalan las críticas?

Escucho cuando hay una observación que es atendible.

¿De lo contrario?

Si es un insulto, ya está descalificado.

Mónica Delta descarta tenerle miedo a la vejez. 'La vivo plenamente', afirma. (Fotos: Allengino Quintana)

“TENGO CARA DE POCOS AMIGOS”

Te pregunto directamente, ¿te da miedo la vejez?

La vivo plenamente.

Hablo del futuro...

Me miro el espejo y reconozco que ya hay cosas que no se pueden hacer.

Como el vals ‘El espejo de mi vida’...

Sí y digo: Qué bueno que hay arrugas, porque también tienen que ver con la experiencia de vida y me siento contenta.

¿Uno crece y se hace más sabio?

La experiencia te ayuda a tener mejor criterio en las decisiones y ser mejor.

Cuando el varón crece lo vacilan de ‘viejo verde’ y a una dama de ‘perica’...

No soy ni lo uno ni lo otro. Madurita nomás, ja, ja, ja.

¿Te piropean en la calle?

Tengo cara de pocos amigos y los ‘piropeadores’ no se atreven.

Alguna vez tiene que haberte pasado...

No me gusta que alguien me diga algo si no le he dado permiso para que lo haga.

¿Tienes mirada de mala?

Tengo una especie de ceño fruncido que los desanima.

¿Cómo eres cuando te colman la paciencia?

Me molesto, aunque siempre con las reglas de urbanidad. No me gusta que por la ira se pierdan los papeles.

¿Y con los hijos sí eres supercariñosa?

No soy ‘apapachadora’, tampoco ‘besucona’, pero saben que siempre cuentan conmigo.

Al lado de su cama, Mónica Delta tiene diez libros distintos, que va ‘picando’ de acuerdo a su estado de ánimo. (Fotos: Allengino Quintana)

¿Alguno te salió rebelde?

Contestatario. Si le digo que eso no lo tiene que hacer, debo darle argumentos. Hemos aprendido a discutir.

¿Cuándo te han pedido explicaciones respondiste: ¡Porque soy tu madre!?

Alguna vez y me he recriminado.

¿Te relajas saliendo de compras?

No me gusta. Si fuera todo por teléfono, sería mejor.

¿Pero la necesidad?

Si entro a una tienda, voy directamente a una prenda y la llevo.

¿Lees como todos lo imaginan?

Al costado de la cama tengo diez libros distintos y los voy ‘picando’ de acuerdo a mi estado de ánimo.

¿Por qué no eres de salir?

No me gustan las aglomeraciones.

NETFLIX ANTES QUE IR AL CINE

¿Y para ir al cine?

Prefiero Netflix y más ahora con la pandemia.

¿Has ido a Gamarra?

Una sola vez fui y no me gustó. No por el lugar, sino que cuando hay mucha gente me perturbo.

Si te invitan a ver a la ‘Blanquirroja’, ¿vas?

Los partidos de la selección peruana los veo sola y grito el gol de manera solitaria.

¿Te soportas tú misma?

Sí, me llevo muy bien.

Algo más que tiene que ver con el periodismo, ¿qué es la verdad?

Es una aspiración basada en hechos concretos y comprobables.

¿Te llaman para ser madrina de promoción de estudiantes de periodismo?

Antes me lo decían con mucha frecuencia, pero soy reacia a ese tipo de cosas.

Un gran abrazo y que tengas un año de éxitos...

Muchas gracias, un próspero 2022 y los espero en ‘Punto final’, siempre por Latina.

Respondió tranquila, sonriendo ante cada interrogante y se despidió con amabilidad, sin preocupaciones. Me quedé recordando la frase de Mahatma Gandhi: ‘Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira’.

