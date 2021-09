Por: Oscar Torres

El cuerpo del más sanguinario terrorista de la historia del Perú, Abimael Guzmán, será convertido en cenizas. Pero pasan los días y continúa la incertidumbre política con un dólar que supera los 4.10 soles. Por tal motivo, Trome conversó con la reconocida periodista Mónica Delta. El rostro de la noticia en Latina TV pone los puntos sobre las íes.

Mónica, ¿por qué crees que el mandatario Castillo mantiene a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros?

Porque no puede sacarlo.

¿Por qué?

Creo que hay ahí una división de poderes de facto y representaciones tanto de quien está vinculado a Cerrón y por el otro lado de los intereses que puede tener el presidente Castillo con los compromisos en el caso del magisterio, es decir, ‘es una especie de lucha de representaciones al interior del Ejecutivo y del poder’.

Tú has entrevistado a Bellido, ¿qué impresión te da?

Me da la impresión de que trata de acomodarse en circunstancias determinadas, pero creo que tiene poco fondo o, en todo caso, no nos dice lo que verdaderamente piensa.

PATRICIA CHIRINOS

¿Le crees a Patricia Chirinos cuando reitera que el premier le dijo ‘solo falta que te violen’?

Le creo a cualquier mujer que haga una denuncia de esa naturaleza, ¿por qué? Porque para las mujeres la palabra violación es una palabra enorme, es una palabra que te paraliza, se llame Patricia Chirinos o se llame ‘Pepita’ Pérez, es decir, es un tema de principios.

¿Qué opinión te genera la forma de gobernar del presidente Castillo y sus silencios ante la prensa?

Lamentablemente los silencios se llenan con especulaciones y la percepción que tengo es que esos silencios los tiene porque tiene la idea eventualmente de ‘patear el tablero’ o porque no tiene cómo responder a las preguntas de coyuntura que la ciudadanía se hace.

VACANCIA

Omar Chehade acaba de declarar que la única manera de acabar con esta ‘agonía política’ que se vive en el país es la vacancia presidencial. ¿Qué piensas?

No creo porque ya hemos tenido en los últimos cinco años inestabilidad que tiene que ver precisamente con esos antagonismos. Yo creo que el país eligió por 40 mil votos al señor Pedro Castillo. Lo que considero es que hay que exigirle milímetro a milímetro la manera de encontrar puntos al centro para poder seguir adelante. No creo en la vacancia ni en la estrategia de los pedidos de confianza, en fin...

Mucha gente está llena de incertidumbre sobre el futuro del Perú, ¿compartes esa sensación?

Sí, claro. La incertidumbre en el Perú es una realidad y esta se agudiza en el nivel más alto del poder, es decir, no le echemos la culpa a otros funcionarios. El problema de la incertidumbre tiene que ver con la necesidad de encontrar respuestas claras y precisas. No las tenemos hasta ahora.

¿Qué es lo que más te preocupa de este gobierno?

Sus indecisiones y en realidad saber hacia dónde apunta.

¿Crees que Castillo tenga la intención de cerrar el Congreso?

No creo que tenga la fuerza, en este momento, para un intento de cierre del Congreso, no sé si la intención.

(Bellido) me da la impresión de que trata de acomodarse en circunstancias determinadas, pero creo que tiene poco fondo o, en todo caso, no nos dice lo que verdaderamente piensa. (Foto: Allen Quintana)

DATUM

La reciente encuesta de Datum ha revelado que un 63% de la población considera que hay ministros vinculados al terrorismo. ¿Qué opinas?

Es una percepción válida, queda claro y en evidencia para todo el que quiera acudir a la información que hay varios ministros que están vinculados al ‘pensamiento Gonzalo’, que son ‘filosenderistas’, y que eventualmente han tenido vinculación con Sendero Luminoso.

Incluso un atestado pone a Iber Maraví como participante de acciones senderistas. ¿El Congreso debería censurarlo?

Es una prerrogativa del Congreso, lo que yo creo es que debería Castillo aceptarle la renuncia de una vez. Ahí queda claro que el primer ministro pide renuncia, más allá de los intereses o de lo que represente en relación al poder de Cerrón, y el presidente simple y llanamente no le hace caso a su primer ministro. Y hay un ministro ahí que está colocado por el propio presidente que debería, por el bien del país, dar un paso al costado.

¿Por qué crees que están nombrando a gente tan cuestionada en instituciones tan importantes del país?

Lo dijo Béjar, el excanciller, además con pasado guerrillero: la mitad del gabinete y de los funcionarios eran pagos de favor o compromisos políticos.

¿Estás de acuerdo con que los restos de Abimael sean incinerados?

Claro que sí, debió haber sido en el primer momento y debió haber una expresión política inmediata más allá del marco legal que había que buscar para no tener problemas posteriores. Había que cremar ese cuerpo y no darle la oportunidad a nadie de rendirle pleitesía o generar una revictimización de la cantidad de muertos que ha tenido el Perú por el senderismo.

EL DÓLAR

Julio Velarde ha dicho que la incertidumbre política hace que dólar esté a 4.10 cuando debería estar en 3.60 o 3.70. ¿Crees que se debería quedar en el Banco Central de Reserva?

Sin ninguna duda. Se debe no solamente quedar, y la verdad yo resalto la grandeza de Julio Velarde, quien ha dicho que no se va en momentos difíciles. Públicamente el presidente Castillo y el propio ministro Francke a mí me dijo que hacía todo lo posible porque se quede. Él decidió quedarse, pero lógicamente la ‘pelota está en la cancha’ de Castillo. Qué cosa hay detrás de que no se oficialice la presencia de Julio Velarde, no solamente es una actitud negativa para el país, sino es lo que precisamente provoca la situación en la que estamos.

El gobierno asegura que recién ha empezado su labor y no los dejan trabajar. ¿Es así?

Mira, hay una actitud crítica porque hemos venido de una circunstancia de campaña polarizada, pero lo cierto es que (el gobierno) tiene una habilidad para dispararse a los pies que es inaudita y eso tiene que ver con no colocar a la gente idónea. Yo no creo que en la izquierda no haya gente preparada. Lo que considero aquí es que está primando el compromiso partidario o el cálculo ideológico que está generándole al país entero un problema muy grande.

¿Consideras que Castillo busca marcar distancia de Cerrón o son dos caras de una misma moneda?

Lo que creo es que hay momentos y momentos, pero pienso que todavía el uno sin el otro no vive, ¿no?

"Crítica y respetuosa. Persistente en el sentido de lo que debe ser explicarles a los ciudadanos realmente lo que está pasando en nuestro país". (Foto: Allen Quintana)

CERRÓN

¿Crees que Cerrón terminará preso?

Hay indicios suficientes por alguna investigación seria. Los caminos nos conducen a Junín e inicialmente a ‘Los Dinámicos del Centro’ y a la habilitación de dinero para la campaña electoral. Yo creo que si esto se prueba finalmente y los indicios son razonables deberían pedir una prisión preventiva.

El gobierno insiste en una Asamblea Constituyente, ¿eso sería ir en contra de la ley?

Los mecanismos que tiene esta Constitución para ser reformada están dentro de la misma Constitución. Creo que el tema de la Asamblea Constituyente para ellos es una cuestión simbólica porque nació efectivamente en el año 93 después de un autogolpe. Esa Constitución ha sido reformada en varias ocasiones y yo no creo que la Asamblea Constituyente nos vaya a dar la posibilidad de cambiar las cosas.

¿Entonces para qué?

Lo que pasa es que buscan tener una cuestión simbólica para decir ¡ah! no podemos arreglar las cosas porque no tenemos la Constitución adecuada. Cuidado, porque cambiar la Constitución implica siempre y lo tenemos como comparación en otros países que ha ocurrido la necesidad o la posibilidad de tener más poder y hacer más restricciones. Evidentemente no es bueno para el país.

Tú eres periodista, ¿cuál debe ser el rol de la prensa en esta coyuntura?

Crítica y respetuosa. Persistente en el sentido de lo que debe ser explicarles a los ciudadanos realmente lo que está pasando en nuestro país.

Gracias Mónica. Dios ayude a nuestro país y ojalá no paremos de crecer, generar empleo y combatamos con propiedad la pandemia…

Lo que espero sinceramente es que encontremos todos los peruanos el camino para lograr un país viable. Gracias a ti.

TE PUEDE INTERESAR