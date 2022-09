En estos tiempos de incertidumbre política y económica viene muy bien una voz serena y de experiencia. Yenifer Paredes, la cuñada-hija del presidente Pedro Castillo se encuentra con prisión preventiva. El país cada día se polariza más. Trome buscó a la periodista Mónica Delta, imagen de Latina, quien analiza con calma la situación del país. Esta es su opinión.

Mónica, te entrevisté en setiembre del año pasado y estabas en contra de la vacancia presidencial, ¿has cambiado de opinión?

En realidad, lo he pensado mucho. No creo que sea factible la vacancia porque no existen los votos, pero por otro lado sí creo en la necesidad urgente de una salida a la crisis.

Diversos analistas consideran que este Gobierno no da para más, ¿cuál es la salida?

Mira, no da para más, pero el Gobierno ha encontrado una estrategia para mantenerse en la sobrevivencia. Mientras sobrevive no gobierna y sigue sin gobernar, pero eso no quiere decir que de inmediato vaya a salir.

Las prisiones preventivas de Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, ¿crees que marcan un punto de quiebre para el futuro de Pedro Castillo?

En el caso de Yenifer Paredes, yo me imagino que el ámbito humano para Pedro Castillo debe de ser una situación que no lo deja dormir. No se trata de fortalecerlo o no, se trata de que se debe de sentir muy mal porque él también es parte de esa responsabilidad, pero por otro lado en el caso del alcalde él ha sido una pieza clave y, si él comienza a cantar, las cosas pueden ser distintas para Castillo.

‘NO VA A RENUNCIAR’

La Fiscalía acusa al presidente de liderar una organización criminal y tiene pruebas sólidas. ¿Qué es lo que puede pasar en el corto plazo?

Bueno, el presidente no puede ser acusado por la Constitución, puede ser investigado y la evidencia está clara. Yo creo que el presidente debería tener un acto de renuncia, pero sinceramente no lo va a hacer.

Cada semana se revelan graves casos de corrupción desde el Ejecutivo, parece que esto se está normalizando, ¿cómo lo percibes?

Como lo percibimos muchísimos. En realidad, la evidencia es muy clara, política, en la gestión, en la capacidad que hay para responder y, lo que digo, solamente está trabajando para su sobrevivencia.

A propósito, ¿qué te parece la labor que está realizando la fiscal Patricia Benavides?

En cuanto a la investigación que tiene que ver con esta presunta organización criminal está haciendo lo que debe, pero por el otro lado yo sí creo que Patricia Benavides debe una explicación sobre el tema del presunto vínculo de su hermana y las personas que ha sacado de la Fiscalía.

Mónica Delta cree que la prisión de Yenifer Paredes no debe dejar dormir a Pedro Castillo y está segura de que el gobierno protege al prófugo Juan Silva. (Foto: Jesús Saucedo / @gec)

Pero Castillo dice que hay una persecución de los medios y de la Fiscalía en su contra, ¿qué opinas?

Bueno, hay que buscar culpables. Siempre hay que buscar culpables y en realidad no tendría asidero, sin embargo, parece que le es efectivo. Las responsabilidades las pone en el otro, no en él. ¿Quién tiene el poder? Pedro Castillo, no el otro.

¿Cómo ves el papel del Congreso en esta coyuntura?

La verdad, lamentable.

‘LOS NIÑOS’

¿Qué opinión tienes de los llamados ‘Niños’?

Que son unos oportunistas y que no les interesa absolutamente nada del país.

Aníbal Torres se presenta en plazas provincianas diciendo que los grupos de poder de Lima atacan a los ‘cholos’ e ‘indios’, ¿qué reflexión te merecen esas frases?

La verdad que es deleznable, es cruel generar y agudizar las divisiones. Perú es un país fracturado socialmente, pero evidentemente eso está de manera oportunista expresado, ¿para qué? Para que estas fisuras crezcan y finalmente se aglutine gente en favor de un presidente para sobrevivir.

Este Gobierno dice que es del pueblo, ¿consideras que tiene gran respaldo popular?

En realidad, si uno ve las encuestas, aunque no creen en ellas, el respaldo popular no existe. Lo que pasa es que ellos llaman pueblo a un determinado grupo que los respalda, pero el pueblo somos todos.

¿Esta crisis que estamos viviendo es peor de la que imaginaste?

Mucho peor.

Alfredo Ferrero me dijo la semana pasada que Castillo había ensuciado a su familia, ¿lo ves así?

Bueno, la ha involucrado.

Diversos políticos de oposición aseguran que por menos acusaciones se vacó a PPK y Vizcarra, ¿por qué estamos entrampados en esta crisis?

Porque la clase política no está a la altura.

Periodista considera que 'la gente está molesta, defraudada y frustrada... También está tratando de sobrevivir'. (Foto: Jesús Saucedo / @gec)

SIN LÍDERES

Hay una teoría que dice que la ciudadanía prefiere dejar a Castillo en el poder porque no hay buenos líderes de oposición, ¿estás de acuerdo?

En realidad, no hay buenos líderes en general. No tenemos líderes. Y eso hay que buscarlo. Seguramente, existen en algún sitio del Perú. Por supuesto que sí. Tiene que haber gente que nos inspire, pero mientras estemos como estamos no vamos a ir a ninguna parte.

Tú eres una periodista de experiencia, ¿cómo percibes el sentir de la calle ahora que el costo de vida está alto?

La gente está malhumorada. La gente está molesta. La gente está defraudada. La gente está frustrada. Yo lo que creo es que la gente en el fondo ya no quiere mirar a la clase política, está tratando de sobrevivir también.

¿Por qué consideras que la ciudadanía no sale a marchar masivamente contra el presidente?

Porque no encuentra ninguna fuente de confianza como para salir a marchar.

HARVEY COLCHADO Y JUAN SILVA

¿Está haciendo abuso de poder Castillo al pedir el pase al retiro del coronel Harvey Colchado?

Yo creo que sí porque tú estás pidiendo que tu investigador deje de investigarte.

¿Crees que Juan Silva se ha fugado del país?

Yo creo que está protegido. Yo creo que está permanentemente negociando con alguien. ¿Quién lo protege directamente? Lo dejo a la imaginación, pero no es difícil llegar a ella, ¿no?

¿Te parece legítima la liberación de Antauro por sus méritos dibujando a Hello Kitty?

(Sonríe) Me parece una contradicción Antauro y Hello Kitty, pero en realidad cumplía su sentencia, sin embargo, tiene digamos un cariz político por el cual ha salido antes de cumplir exactamente la sentencia que se había previsto. Es un factor político que va a perturbar.

¿Qué te parece que Antauro no se arrepienta del ‘Andahuaylazo’, donde murieron cuatro policías, y sigue con un discurso violento?

Eso es él. Eso lo representa.

Tú fuiste a Palacio junto a otros colegas, para que el presidente te dé una entrevista. ¿En qué momento durante esa reunión te das cuenta de que no te la iba a conceder?

Mira, yo fui como una persona que cree en la institución, entonces fui a ver qué es lo que quería señalarnos, pero fui con la idea clara de pedirle una entrevista, como todos los demás colegas, pero en un momento yo me di cuenta de que cuando pedía que le den consejos a unos periodistas, o sea, me parecía absolutamente preocupante porque un presidente debe saber qué cosa debe hacer y nosotros insistimos en que lo que debía dar es entrevistas y ser transparente, pero en un momento miré de reojo y la verdad que lo que vi en ese momento es que él aparecía como que estaba apuntando algo y finalmente no vi ninguna letra dentro del papel.

Si el presidente te concede una entrevista, ¿qué es lo primero que le preguntarías?

¿Se da cuenta de lo que le está haciendo al país?

Gracias, Mónica. Dios ayude a nuestro Perú y ojalá se acabe esta pesadilla …

Depende de todos nosotros, Óscar, y sobre todo de que la clase política esté a la altura de las circunstancias.

