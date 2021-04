“Inaceptable”, dice Mónica Delta en conversación con Trome sobre los calificativos que lanzó el candidato a la presidencia Rafael López Aliaga contra Juliana Oxenford, a quien llamó ‘ignorante de porquería’ durante un mitin en Jicamarca (San Juan de Lurigancho).

“Hay que traer vacunas que sí funcionan y están sobrando en Estados Unidos. Hace un mes lo dije, se rieron de mí. Los programas ‘mermeleros’, la señorita Juliana Oxenford riéndose de la desgracia, ignorante de porquería, tienes que enterarte lo que pasa en el mundo”, vociferó el líder del partido Renovación Nacional el último miércoles.

Al respecto, Mónica Delta, quien también ha sido víctima de los ataques y las calumnias del popular ‘Porky’, asegura que el desprecio y la descalificación es una constante en el político.

“Es reincidente el ataque descalificador contra mujeres profesionales, eso nos debe preocupar mucho, por encima de las difamaciones personales. A Juliana la aprecio mucho, hemos trabajado juntas”, indicó Mónica Delta. “Pero aquí hay un tema en que insiste el candidato contra, y sobre todo, las mujeres de prensa. Esto último, el desprecio y la calificación contra mujeres parece ser la constante a la hora de aludir a periodistas. Inaceptable”, señala Mónica Delta a Trome.

Trome - López Aliaga insultó a Juliana Oxenford

Sobre Mónica Delta, Rafael López Aliaga dijo hace una semana que tenía ‘fotos amorosas’ con el expresidente Martín Vizcarra. Esta acusación le costaría una demanda el empresario.

“La moderadora (Mónica Delta) es parte de la ‘mermelada’, la ‘mermelada’ del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, sostuvo López Aliaga sin sustento alguno.

Al igual que Mónica Delta, la conductora de ‘Al estilo Juliana’ iniciará acciones legales contra el aspirante a presidente de la República, según manifestó el último miércoles en su programa.

“Usted va a tener que responder y en tribunales por lo que ha dicho el día de hoy de mí, me ha llamado ignorante de porquería, me ha insultado, me ha violentado como ya lo había hecho antes con colegas periodistas”, aseguró Oxenford.

