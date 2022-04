Cámaras de seguridad captaron al ‘Monstruo de Chiclayo’ raptando a niña de tres años

Juan Antonio Enríquez García ya está cumpliendo nueve meses de prisión preventiva tras confesar que secuestró y abusó de una menor de tan solo tres añitos. El crimen ocurrió el pasado martes en Chiclayo y ha remecido a todo el país.

Exitosa difundió las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito de José Leonardo Ortiz, donde se observa que el ‘Monstruo de Chiclayo’ toma en brazos a la niña y la sube a un vehículo de color celeste para luego fugar con rumbo desconocido.

Según dijo la tía de la víctima, la pequeña había salido a comprar cerca de su casa cuando fue raptada.

Las imágenes de la zona revelaron la placa del vehículo, que la Policía usó para ubicar el domicilio donde finalmente fue hallada la menor, quien fue encontrada tendida sobre unos cartones en el suelo, en los pies amarrados y evidentemente golpeada.

LA PENA MÁXIMA DEL MONSTRUO DE CHICLAYO

Cientos de personas se volcaron a las calles en todas partes del país para exigir la pena de muerte para el abusador de menores, aunque la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, advirtió que no podría aplicársele la pena capital porque el Perú está sujeto al Pacto de San José, que vela por la vida de las personas.

En este escenario, ¿Cuál es la pena que le espera a este criminal confeso por el secuestro y abuso sexual de una pequeñita de tres años en Chiclayo? El abogado Frank Acevedo usó su cuenta de TikTok para aclarar el tema.

“El artículo 173 del Código Penal sanciona con cadena perpetua el delito de violación cuando la víctima es menor de 14 años”, indicó el especialista en redes sociales.

El abogado también aclaró que los nueve meses de prisión preventiva que le dictaminaron al ‘Monstruo de Chiclayo’ no tienen nada que ver con su sentencia, luego de enterarse que apedrearon la casa de la jueza que tomó la decisión.

“La prisión preventiva es una medida provisional que aplican los jueces para que una persona investigada por un delito esté en la cárcel por cierto tiempo, mientras se realizan actos de investigación, lo que se pretende es que el investigado no se sustraiga de la investigación, es decir, no se fugue, no obstaculice la acción de la justicia, en cambio, la sentencia condenatoria cuando es firme y consentida, es culpable, y en este caso, el sujeto que abusó de la niña de tres años le espera una condena de cadena perpetua”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Roberto Martínez: El día que la policía pensó que lo estaban secuestrando sus compañeros de Boys

Encierran en prisión al ‘Monstruo de Chiclayo’: Piden que se pudra en la cárcel

Padre de menor ultrajada en Chiclayo tras reunirse con Castillo: “No nos abandone, que cumpla con su palabra”