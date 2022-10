PERUANO QUE SE RESPETA. A pocas horas de celebrar Halloween, las calles de Independencia han sido invadidas por unos personajes siniestros y macabros. Freddy Krueger, Linda Blair, la niña poseída de ‘El Exorcista’, Annabelle, Chucky, Payaso It y un zombi suelen presentarse en cualquier calle, parque y mercados de este distrito provocando más de un susto con sus aspectos.

Hacen un show divertido y ocurrente en las calles de Independencia. Foto: César Bueno

Pero este grupo de malvados personajes del cine tiene algo particular, no atemorizan a las personas sino que tratan de divertirse, jugar y bromear con ellos. Uno de las cosas que suelen hacer, es bailar y realizar coreografías de canciones conocidas, como Thriller de Michael Jackson.

“Nosotros, buscamos entretener con estos personajes, pero también nuestro propósito como grupo es llevar el mensaje, que el deporte es salud. Siempre que bailamos, invitamos a las señoras a ponerse a bailar y olvidarse un poco de los problemas”, cuenta Yefri Roque Roca (38), creador de los ‘Monstruos de los Aeróbicos’.

Amigos le dan vida a siniestros personajes de la película. Foto: César Bueno

Roque es un personal trainer, que realiza los ejercicios de cardio, funcional, localizado y técnicas de combate en el gimnasio Verfer de Independencia, caracterizado con diferentes tipos de personajes. Ahora su idea de ir al gym vestido como un villano de película la ha compartido a un grupo de amigos, a quienes también le gusta caracterizarse y mostrar su talento para el baile.

Los niños tampoco se salvaron de las bromas. Foto: César Bueno

PERUANO QUE SE RESPETA. Con él, las clases de aeróbicos son algo particulares. Sus alumnas ya conocen al instructor Yefi Roque Roca (38) y saben que durante sus rutinas de ejercicio no escucharán zumba, merengue o electrónica, sino las canciones de su grupo preferido: la legendaria banda Kiss.

Antes de empezar con los ejercicios de cardío, funcional, localizado y técnicas de combate en el gimnasio Verfer de Independencia, Roque se maquilla el rostro con una pintura blanca y negra, usa un traje oscuro que tiene unas alas, similares a un murciélago, y se coloca una peluca para empezar su rutina y también rendirle un tributo a la banda estadounidense de rock.

“Mis alumnas ya saben que aquí se escucha solo Kiss. Para entrenar, ponemos ‘I Was Made For Lovin’ You’ o ‘Detroit Rock City’. Admiro a Gene Simmons y por eso me caracterizo como él. Recuerdo, cuando era chibolo, mis hermanos y yo oíamos esa música de la época de los 80 y 90″, sostuvo.

MIRA ESTO: Peruano que se respeta: Conoce al ‘hombre manos de tijeras’

Roque no solo se dedica a entrenar a señoras y jovencitas en Independencia, sino que también trabaja realizando shows de ‘hora loca’ con personajes de películas animadas, videojuegos, animes, entre otros. “Me gusta caracterizar a diferentes personajes, y presentar shows diferentes para que el público se divierta y la pase bien. Yo elaboro los trajes, y uso buenos materiales para que sea vea lo más real posible”, comentó el emprendedor.