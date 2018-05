Ni una menos: Mujer denunció a su pareja por maltratos, lo dejan libre y él la asesina por venganza [VIDEO y FOTOS]

El Perú nuevamente está frente a un caso de feminicidio. Una madre de familia fue asesinada brutalmente por su pareja y padre de sus cuatro hijos en su vivienda, en San Juan de Lurigancho. Juan Luis Bautista Paliza fue liberado por la policía tras ser denunciado por intento de homicidio e inmediatamente fue donde su víctima y al verla sola la golpeó y estranguló hasta la muerte.



El cuerpo de Santusa Chumbes Condori (44) fue encontrado por su hijo adolescente que, al ver que su mamá no le abría la puerta, ingresó a la fuerza y encontró a la mujer inerte en el piso, mientras que su asesino logró huír del lugar.



Los familiares de Santusa Chumbes indicaron que la mujer decidió terminar la relación con Juan Luis Bautista Paliza, padre de sus cuatro hijos porque la maltrataba constantemente y en varias ocasiones ya había intentado asesinarla.

LO DENUNCIÓ PERO LO LIBERARON



El hermano de Santusa Chumbes contó a América Noticias que hace menos de un mes denunciaron al asesino en la comisaría 10 de octubre por intento de homicidio. La policía lo detuvo y solo estaban a la espera que el fiscal ordene su ingreso a un penal, pero increíblemente lo dejaron en libertad porque "era feriado" y la autoridad judicial no atendía.



"La policía lo liberó porque el fiscal no quiso atender por ser feriado y este hombre lo primero que hizo fue venir a matar a mi hermana", dijo un familiar de Santusa Chumbes.



Los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que los apoyen, pues no cuentan con los recursos necesarios para poder darle cristiana sepultura a la madre de familia.