Roxana Valencia denunció que no pudo acceder a su primera dosis contra el coronavirus (COVID-19) en el vacunatorio Aljovín, ubicado en Cercado de Lima, debido a que otra persona la habría suplantado en este proceso de inmunización.

En declaraciones a Latina, la agraviada explicó que acudió el pasado 2 de julio al centro de vacunación implementado por EsSalud, pero la enfermera que la atendió le indicó que ella ya había sido inmunizada un día antes.

“Me di con la sorpresa. El día 2 de julio voy al centro de vacunación Aljovín, ya que vivo en el Cercado de Lima, y al llegar al módulo la enfermera observa, se demora, conversa con un par de personas en su entorno. Entonces sale y dice mi nombre y apellido y me dice que no me pueden aplicar la dosis porque vieron que yo ya había recibido la primera vacuna”, indicó.

Mujer denuncia que no puede recibir vacuna

Valencia agregó que la enfermera le explicó que ella había sido inoculada el 1 de julio en el centro de vacunación Defensores de la Patria, en Ventanilla, situación que negó, pues ella estaba programada para ser inmunizada el 2 de julio y en el Cercado de Lima.

A raíz de no poder acceder a su primera dosis contra el COVID-19, la afectada interpuso la denuncia respectiva ante el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud. Incluso, realizó una denuncia policial, a fin de que su caso tenga una solución.

“Estuve un promedio de dos horas y media haciendo mi cola. Siento que me están condenando a muerte. Señor ministro haga algo, averigüe, yo no sé. Las malas formas que tienen de trabajar algunos enfermeros, esto es ilegal”, pidió.

Según el noticiero, el Minsa les informó que el caso de Roxana Valencia se debería a un problema al llenar los registros de personas vacunadas, por lo que mañana la entidad tendrá una salida a su problema.