Una mujer, con aproximadamente cuatro meses de gestación, intentó frustrar el robo de su mototaxi, pero fue embestida por el mismo vehículo que era conducido por un delincuente. El hecho ocurrió la noche del jueves en San Juan de Miraflores.

El ladrón ingresó a la cochera de un hotel ‘Rey León’, situado en la Prolongación Pedro Miota, y se llevaron el vehículo. La gestante de nombre Hilda junto a su pareja al percatarse de lo ocurrido salieron a la calle y ella se colocó en medio del camino con la intención de que los hampones detengan su huida, pero no fue así.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad y difundidas por Latina se ve que la mujer fue arrollada y cae derribada a la pista por la fuerza con la que fue embestida por el mototaxi. Los delincuentes se dieron a la fuga.

“Aún no terminamos de pagar el mototaxi. Yo siempre llego a las 9:30 pm o 9:40 pm y guardé la mototaxi y me fui a mi cuarto y ahí la ella me llama para decirme que me estaban robando. Era mi herramienta de trabajo porque era para mantener a mi familia y no sé si la voy a encontrar”, dijo el señor Grimaldo, la pareja de la mujer embarazada con lágrimas en los ojos.

Tras el robo y accidente, la mujer embarazada está cumpliendo con el reposo absoluto para salvaguardar la vida del bebe. La gestante tendrá que pasar hoy, viernes 2 de diciembre, por el médico legista.

