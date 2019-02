Mujer le dona riñón a su esposo para salvarle la vida: "Nos moriremos, pero de viejitos" | VIDEO

Una pareja de esposos protagonizó un emotivo caso en el Hospital Almenara, en el día de San Valentín. Rosa Huaroc no dudó en donarle un órgano al hombre de su vida para salvarlo y continuar con su feliz matrimonio de más de 30 años.

La historia de amor que ha emocionado a más de uno, narra el sacrificio que hizo la esposa para evitar que su compañero de vida siga sufriendo a causa de esta dura enfermedad renal.

"Nos conocemos hace 33 años, somos de Jauja, Nos conocimos haciendo deporte y practicando el arte. Nos unimos y producto de ello tenemos 2 hijos", dijo la mujer.

"No lo esperaba. Tenía miedo, tenía dudas. Al ver la insistencia de mi esposa, no me quedó más que aceptar esta muerta de cariño. Gracias, me ha devuelto la vida. Seguiremos adelante, nos moriremos pero de viejitos", contó el esposo que asegura 'ha vuelto a nacer'.

Fueron cerca de 5 años, los que esperó el hombre para recibir el tan ansiado trasplante de riñón, pero este no llegó. Afortunadamente, su esposa tomar esta difícil decisión por amor.