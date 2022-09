Historias que inspiran. ‘Date la oportunidad de descubrir el mundo por ti misma, no dejes que nadie te cuente su versión de la historia sin comprobarlo en la realidad’. Esta frase fue una inspiración para Almira Santos, quien a sus cortos 27 años maneja vehículos de carga pesada como camiones, tráileres y cisternas.

Esta ancashina de nacimiento no se intimidó al entrar en un sector donde predominan los varones; al contrario, demostró su gran habilidad y responsabilidad al volante, tanto que ha sabido ganarse el respeto y admiración de varios de sus compañeros de trabajo. Asegura que es feliz con lo que hace y resalta que todas las mujeres pueden cumplir sus sueños. Ahora, es parte del Modelo de Igualdad de Género de Cargo Transport. Antes de que lleve una carga, Trome habló con ella.

Almira, ¿por qué te inclinaste a manejar estos vehículos pesados?

Mi tío maneja estos carros y va por muchas rutas del Perú. Él me contaba sus experiencias y todo lo que aprendía en sus viajes. Me gustó su trabajo, por eso decidí sacar mi licencia y conducir estas unidades grandes. Ya voy tres años al volante de estos vehículos.

¿Es difícil?

Necesitas concentración, pero todo se puede lograr con práctica, entusiasmo y compromiso.

Es un rubro, generalmente, de varones, ¿eso te intimidó?

Un poco, al inicio. Aún existe el machismo en este sector. Recuerdo que algunas personas me decían: qué haces aquí, vaya a la cocina… se ponían en plan de ofenderme; pero también otros me felicitaban y hasta me admiraban por dedicarme a esta labor.

Cuando Almira está al volante siente mucha responsabilidad y alegría por dedicarse a lo que le gusta y quiere. Foto: Britanie Arroyo / Trome.

Tus padres qué te dicen.

Ellos están orgullosos de mí, aunque a la vez sienten miedo por los accidentes de tránsito en las carreteras. Yo siempre les digo que manejaré con cuidado.

¿Qué sientes cuando estás al volante?

Mucha responsabilidad y alegría por dedicarme a lo que me gusta y quiero.

¿Ahora estás manejando una cisterna?

Sí, llevo combustible. Me han capacitado para transportar materiales peligrosos en Lima y a otras provincias del Perú.

En tu trabajo hay un programa que promueve la igualdad de género…

Es el Modelo de Igualdad de Género de Cargo Transport, que consiste en crear un entorno agradable y con las mismas oportunidades para hombres y mujeres. La idea es que se deje en el pasado el machismo, los prejuicios y la discriminación. Las mujeres también podemos desempeñarnos muy bien en cualquier trabajo y cumplir nuestros sueños.

Sus padres están orgullosos de ella, aunque a veces tienen miedo por los accidentes que ocurren en las vías. Foto: Britanie Arroyo / Trome.

