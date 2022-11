PERUANO QUE SE RESPETA. Ella tiene la capacidad de volar y dirigirse a cualquier parte del mundo en pocos segundos. La Mujer Maravilla llegó hasta el cerrito Rio Seco en Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo para sorprender con regalos a niños de escasos recursos y llevar algo de ayuda a sus padres. Sophia Claudia Medina (29) es una joven que se caracteriza como el personaje de DC Comics y suele presentarse en diferentes asentamientos humanos de la capital y el Callao con el objetivo de alegrar a los más pequeños, que se quedan maravillados por su imponente traje.

Joven se disfraza como 'Mujer Maravilla' para llevar ayuda social a niños de escasos recursos en asentamientos humanos en Villa María del Triunfo

Llevando su ‘Lazo de la Verdad’ y luciendo sus ‘brazaletes mágicos’, Medina obsequió pelotas, carritos de juguete, scooters, bicicletas y triciclos a los menores de la ‘Olla Común con Amor’, a quienes se les adelantó la Navidad. “Me siento con súper poderes; estando disfrazada, los niños sonríen y se divierten, hay una conexión inmediata y empezamos a jugar. Yo me siento feliz de compartir, por eso soy la mujer maravilla de los niños”, confiesa la joven.

Esta no es la primera vez que Medina realiza estas acciones solidarias. Antes se ha vestido como payasita para visitar hospitales y dirigirse al pabellón de pediatría, donde se atienden los niños con cáncer o hematología. “Creo que los niños ya pasan un gran dolor con la quimioterapia, y a través de un traje procuro que se olviden un poco de sus dolencias. Es como adquirir el poder de la solidaridad, el poder de hacer reír. Todos los regalos son posibles gracias a las donaciones de empresas voluntarias, como Consult Trade Peru”, explica.

Joven se disfraza como 'Mujer Maravilla' para llevar ayuda social a niños de escasos recursos en asentamientos humanos en Villa María del Triunfo

Sepa que

Si deseas sumarte a su campaña solidaria, visita su cuenta de Facebook (@Voluntario de Corazón Perú)

TE PUEDE INTERESAR

‘Mago George’ ‘cortó’ en dos pedazos a una mujer en plena Plaza San Martín

'Mago George' partió en dos a una mujer. Foto: Allengino Quintana

PERUANO QUE SE RESPETA. Era algo que nadie imaginaba ver en la Plaza San Martín. Una mujer fue cortada en dos pedazos en apenas unos segundos dejando boquiabiertos a curiosos y turistas, quienes observaron asombrados el truco del conocido y querido ‘Mago George’. Este espectáculo propio de los grandes casinos de Estados Unidos y Europa fue realizado en exclusiva para el lente de Trome como parte de las celebraciones por los 25 años de trayectoria en el mundo del arte y la ilusión.

MIRA ESTO: Conoce al arquero bailarín que se roba el show en pichangas de Villa El Salvador

Jorge Luis Ricardo Larrabure Iglesias, como se hace llamar el ‘Mago George’, realizó también el conocido acto de ilusionismo del libro quemándose a fuego vivo y el truco del mazo de cartas jumbo, demostrando una vez más porque ha llegado ser incluido como uno de los mejores ilusionistas del mundo.

“Siempre me ha gustado descubrir la capacidad de asombro que tienen los espectadores cuando realizado algunos de mis trucos de ilusionismo”, contó el artista.

Nacido en el barrio de Chorrillos, el ‘Mago George’ ha tenido la oportunidad de crear efectos de magia para el famoso David Copperfield, considerado el mejor mago del mundo, y participar en la producción de efectos de ilusionismo para la película Now You See Me 2 de la productora Lionsgate de Hollywood.

MIRA ESTO: Susan León, la ‘bomba sexy’ de los años 90, enseña tai chi a los abuelitos

Sepa que