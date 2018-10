Mujeres 'Nini', que ni estudian ni trabajan, son cerca de un millón en el Perú

¡Preocupante! De acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la cifra de los jóvenes que ni estudian ni trabajan va en aumento y en el Perú son alrededor de 1,6 millones.

De acuerdo a la data proporcionada por la CCL, en el 2017 la cifra de las mujeres que no estudia ni trabaja fue del 62,4% (cerca de un millón de 'ninis'), casi el doble de los hombres (37,6%).



El perfil de la mujer 'nini' tiene entre 18 y 24 años, no pudo continuar estudiando una vez culminada la secundaria y tampoco está trabajando, ni genera ingresos propios.



Asimismo, de acuerdo al INEI, el 75,9 % de las mujeres peruanas que trabajan lo hacen en el sector informal y en trabajos cuya calidad es inferior al de los hombres.



La alta tasa de 'Ninis' en mujeres también se debe a diversas causas como el embarazo adolescente y matrimonio juvenil. “Son madres que no pueden pagar por el cuidado de sus hijos y se tienen que quedar en sus casas”, sostuvieron los especialistas.



¿QUIÉNES SON LOS 'NINIS'?



'Nini' es el término que se les da a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Sin embargo, el tema no es para tomarlo a la ligera ya que el porcentaje que personas que integra este grupo humano es muy importante.



Un informe de Integración, Instituto de Análisis y Comunicación del 2016 indica que el 18% de los hombres y mujeres entre 15 y 29 años son Ninis, un millón y medio de personas. Prácticamente, una persona de cada cinco en ese rango de edad.

Pero, ¿qué hace que una persona no busque algún tipo o forma de ingreso? Pues una de las causas para la existencia de Ninis es la deserción escolar, la cual viene de la mano con la baja calidad educativa que se ofrece en el país.