57 empresa son multadas por Indecopi por no cobrar medio pasaje [VIDEO]

¡Al fondo entran 4! La "viveza" de algunos transportistas les pasó factura. Es un escenario común ver a jóvenes estudiantes pelear por que se les cobre medio pasaje. Existe una gran cantidad de cobradores que no quieren cobrar medio pasaje porque simplemente no les da la gana.



Ante este hecho,Indecopitomó acciones pertinentes y multó a 57 empresa de transporte por no cumplir con el cobro de medio pasaje. La multa es de 4 mil soles a la empresas que no quieren cumplir la ley.



El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizaron la multa correspondiente a las 57 empresas que no quiere respetar el dercho del medio pasaje.



Esta medida tiene lugar con el motivo de fortalecer la ampliación de vigencia de los carnés universitarios que el Ministerio de Educación dispuso hasta el 31 de diciembre del 2017.



Las empresas que no cumple con el cobre del medio pasaje violan la Ley N° 262771 ( Ley que norma el derecho a pasas libre y pasajes diferenciados en el transporte urbano e interurbano de pasajeros)



En el exterior de la país también se hizo efectiva la multa. En Arequipa fueron 10 empresas multada y en Puno 28.