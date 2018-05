Mundial Rusia 2018: Publican manual machista en Argentina para que periodistas conquisten a mujeres rusas

¡El colmo! Pese a la constante lucha para frenar acoso sexual contra el sexo femenino, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) lanzó un manual machista para que los periodistas, que vayan a cubrir el Mundial Rusia 2018 , seduzcan a las mujeres de dicho país. Fue difundido en un curso de “Cultura e Idioma Ruso”.



“¿Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa?”, dice uno de los capítulos de la guía. Luego, hacen recomendaciones como: “Las chicas rusas como cualquier otra chica ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ella, pon atención a tu imagen”.



“El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor, con sus propias ideas y deseos”, señalan, como si esto no debiera hacerse con cada ser humano. Añaden que a “las chicas rusas no les gustan que las vean como objetos. Muchos hombres, como las mujeres rusas son hermosas, sólo quieren llevarlas a la cama”.



Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 de mayo de 2018

“Normalmente las mujeres rusas ponen atención en cosas importantes pero por supuesto encontrarás chicas que solo ponen atención en las cosas material, en el dinero, si eres guapo… no te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti”, dice el manual y termina con un: “Sé selectivo”.



Tras la publicación de esta guía, las críticas en las redes sociales contra la AFA no se hicieron esperar. Y entonces, la clase se interrumpió, retiraron el cuadernillo y luego lo devolvieron ya sin las polémicas páginas. El cuadernillo, titulado “Idioma y cultura rusa”, fue realizado por la Comisión de Deportividad, Responsabilidad social y sustentabilidad de la AFA.