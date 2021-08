En los años del boom del rock en español, Los Violadores, la mítica formación punk argentina, tenía de líder a Enrique Héctor Chalar, más conocido como Pil Trafa. Ese nombre se lo puso su compañero de grupo, Stuka. “Yo tenía una remera (camiseta) del grupo inglés PIL (Public Image Limited), y los que no me conocían me llamaban ‘Pil’. Un día, cuando Roberto Pettinato nos hacía una nota para la revista Expreso Imaginario, me preguntó cuál era mi apellido. Como era muy flaco, Stuka en broma dijo que era Trafa, y así lo escribieron”. El cantante murió la tarde del viernes en Lima, donde residía con su esposa, la productora musical Claudia Huerta, y su hijo Ian, de 18 años. Su relación con el Perú es de larga data.

La primera vez que la banda llegó a Lima fue el 8 de febrero de 1987 para el Festival Rockacho, que se realizó en la Plaza de Acho. En esa oportunidad el joven Pil, perteneciente a la clase obrera, estuvo a punto de morir electrocutado. En una parte del concierto se colgó de las luces del escenario y se quedó pegado algunos segundos hasta que el manager Mundy Epifanio se dio cuenta y lo salvó de un empujón. A los pocos minutos se recuperó y siguió cantando. Todos pensaban que era parte del show, hasta que el guitarrista Stuka habló por el micrófono. “Pil se electrocutó”.

Chalar nació en Villa Urquiza, Buenos Aires el 1 de febrero de 1959 y en sus años de adolescente era admirador de ‘El Flaco’ Spinetta y Deel Purple, pero en 1977 escuhó los discos de The Clash y Sex Pistols y se quedó pegado para siempre con el punk, no solo con su vertiente musical, sino también como forma de comprender y enfrentar el mundo. Ingresó a Los Violadores en 1981, junto a Robert “Polaco” Zelazek, Gustavo “Stuka” Fossá, Pil Trafa y Sergio Gramática.. De esos años se recuerda sus peleas con Charly García, Fito Páez, Luca Prodan y Spinetta.

Pil Trafa, cuyo nombre real es Enrique Chalar, dejó de existir este viernes por un paro respiratorio. (Foto: Archivo GEC)

También sus enfrentamientos con la dictadura militar. Incluso uno de sus temas es abiertamente crítico con el proceso militar argentino. Se llama “Represión” y decía: “Hermosas tierras de amor y paz/ Hermosa gente, cordialidad/ Fútbol, asado y vino: así es el pueblo argentino/ Censura vieja y obsoleta/ Represión a la vuelta de tu casa/ Represión en el kiosco de la esquina/ Represión en la panadería/ Represión una forma de vida/ Represión en la Argentina/ Represión veinticuatro horas al día”.

LIMA

Afincado en Lima, Trafa no formaba parte de la movida rockera nacional y menos de la noche. Apenas se recuerdan sus presentaciones en el Festirock de Ayacucho o sus presentaciones en el bar La Noche de Barranco. “Soy un hombre de familia, que se queda en casa mirando una película. No me gusta estar andando de noche. Ya demasiado lo hice y además mi trabajo me obliga a hacerlo. Acá (en Lima) he ido a ver óperas de Mozart y musicales como Sweet Charity y Chicago. Me gustan ese tipo de obras”, señalaba.

Su cariño por el Perú viene por parte de su esposa Claudia, con quien se casó en 2003 en Buenos Aires y también en la capital peruana. Cuando ella se embarazó, decidieron tener a Ian en Argentina para aprovechar la educación pública, pero terminaron viviendo más en Lima que en Buenos Aires. Nunca se desencantó del punk, al que añora por su fuerza musical, su rebeldía y por su talante contracultural.

Pil Trafa, cantante de la banda 'Pilsen' y pionero del punk en Argentina, falleció este viernes 13 de agosto. (Foto: Infobae)

Como miembro de Los Violadores, es coautor (junto a Stuka) de gran parte de los temas que la banda interpreta, entre ellos la canción más emblemática de la banda como “Uno, dos, ultraviolento”, inspirada en la novela La naranja mecánica de Anthony Burgess. Durante la intermitente separación del grupo en 1992, debido a sus diferencias con Stuka, formó Pilsen con quienes editó dos discos entre 1993 y 1994. Precisamente los integrantes de este último grupo fueron los que anunciaron la noche del viernes el deceso del querido rockero.

