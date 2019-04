Susalud investiga difusión de fotos de atención médica a Alan García en el hospital Casimiro Ulloa

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) anunció que abrió una investigación en el hospital Casimiro Ulloa para determinar responsabilidades por la difusión de imágenes durante la atención que se le brindó al ex presidente Alan García, quien presentaba una herida de bala.



“Susalud lamenta la difusión de presuntas fotografías y videos sobre la atención y procedimientos médicos al ex mandatario (Alan García) dentro del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa”, indica la entidad en su pronunciamiento.

Además, remarcó que estos hechos “podrían vulnerar el derecho a la privacidad que tiene un paciente que recibe atención en un establecimiento de salud”.

Susalud señaló que la investigación estará a cargo de auditores y supervisores, para lo cual recabarán información para esclarecer las responsabilidades.

Alan García murió esta mañana debido a la gravedad de la herida de bala en la cabeza que se autoinfligió en su vivienda. Él era investigado por el caso Lava Jato.

El Poder Judicial ordenó hoy la detención preliminar del ex mandatario Alan García, así como la del ex secretario general de Presidencia, Luis Nava; el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, y sus hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).