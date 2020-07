Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú que llevaba ayuda humanitaria desapareció cuando iba hacia la comunidad nativa de Chija, provincia de Bagua (Amazonas). Aeronave transportaba a cuatro efectivos y aún no se ha determinado si hay pérdidas humanas.

El Director de Comunicaciones de la FAP, general Wolfgang Grozo, informó que la aeronave tenía un plan de vuelo establecido de 20 minutos, pero nunca llegó a su destino.

“Son cuatro efectivos FAP que iban en la aeronave, pero aún no se ha podido determinar si hay pérdidas humanas porque no hay información al respecto. Salió otra aeronave para hacer el mismo patrón de vuelo pero no ha visto algún rastro de la otra nave”, indicó la autoridad.

También se descartó que en el helicóptero habían nativos awajún. Las condiciones de búsqueda se han suspendido por el mal clima en el lugar.

“Se han activado los protocolos de emergencia de búsqueda y el día de mañana partirá una nave con un grupo de fuerzas especiales para hacer una búsqueda en todo el trayecto”, finalizó Grozo.

