Congresista Ana María Choquehuanca se quebró y reveló que renunció a bancada PpK por actos discriminatorios | VIDEO

La congresista Ana María Choquehuanca (no agrupada) se quebró en una entrevista televisiva, cuando narraba los motivos que la llevaron a presentar su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) el último jueves.

En un primer momento, la Choquehuanca explicó que su decisión guarda relación con "situaciones internas" en el grupo oficialista y no por diferencias con en el Gobierno. Aseguró que "los asuntos de la bancada siempre se han manejado a un lado".

"Yo no he tenido ninguna confrontación con el presidente, con nadie del Gobierno, no me siento mal por algo que me hayan hecho, que no se hayan reunido. Inclusive la falta de reuniones que ha habido [...] a veces también es falta del mismo vocero que está de turno en la bancada", dijo a Latina.

Ana María Choquehuanca habló sobre su renuncia a PpK. (Video: Latina)

Según Ana María Choquehuanca, en Peruanos por el Kambio "habían cosas que estaban desbordando". Comentó que su alejamiento del grupo oficialista fue por una razón "emocional", debido a que fue víctima de "actos discriminatorios".

"En mi caso es una reacción emocional. No, no [me arrepiento]. La discriminación o cuando uno se siente maltratado en un acto discriminatorio y en mi condición sobre todo que he sido ministra de la Mujer, no. Hay cosas que no se pueden pasar y yo las he seguido pasando porque simplemente tengo un compromiso", señaló Ana María Choquehuanca.

Afirmó que estos hechos ocurrieron "desde el comienzo" del periodo parlamentario, en julio del 2016, y dijo que se sintió "muy maltratada", pero "uno le pone un alto y dice basta".

Pese a su renuncia, indicó que no se incorporará a otra bancada por el compromiso que mantiene con las personas que la eligieron y aseguró que se mantendrá en la línea del Gobierno.

"PpK, el partido, mi compromiso, el que yo tuve cuando me acerqué con tanta ilusión vive acá [corazón] y va a vivir hasta que terminemos nosotros sea 2020 o 2021", expresó Ana María Choquehuanca.