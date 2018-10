Áncash: Candidato empujó y mató a poblador porque no votó por él | VIDEO | FOTOS 

Tras varias horas de agonía, un poblador del distrito de Bolognesi murió luego de ser golpeado por un candidato a la alcaldía de ese distrito quién le reclamó por no haber votado a su favor, en Áncash.



Lastenia Aparicio denunció al candidato al distrito de Bolognesi, Delmer Murillo Sifuentes (47), de Democracia Directa, de haber ocasionado la muerte de su esposo Julio Flores Aparicio (53) la tarde del lunes cuando su pariente tomaba licor en la Plaza de Armas del mencionado distrito.



Aseguro que el candidato, quién también libaba licor con otro grupo en el mismo lugar comenzó a agredir a su pareja, insultándolos por qué no votó a su favor, luego lo empujó y cayó de espaldas golpeándose fuertemente la cabeza en el pavimento.



El fuerte golpe ocasionó que Flores Aparicio quedará inconsciente, al día siguiente cuando no despertaba, lo trasladó al hospital La Caleta y allí falleció el último martes por la tarde.