Agentes de la Policía Nacional detuvieron esta mañana al gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, cuando acudió personalmente a la Fiscalía Anticorrupción en Huaraz para entregar su pasaporte.

Como se sabe, esta solicitud de detención preliminar fue formulada por el fiscal anticorrupción Alexander Rojas Ascón ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia de Huaraz, que el día de hoy aprobó su orden de captura.

El gobernador Morillo y otros funcionarios afrontan una investigación por la presunta comisión de colusión agravada en el proceso de construcción e implementación de ambientes COVID-19 para el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.

A las afueras de la Fiscalía Anticorrupción en Huaraz también llegó un grupo de personas con pancartas en mano, a fin de demostrar su respaldo a la autoridad regional.

LLEGÓ CON SU ABOGADO

Acompañado de su abogado defensor, Carlos Fernández Beltrán, el mandatario ancashino aseguró que participará de todas las diligencias y se pone a disposición de la justicia para el esclarecimiento de las investigaciones.

“En el caso del hospital Regional de Chimbote, por el cual piden mi detención preliminar, ya he declarado. Desde que regresé tras mi enfermedad he realizado mis funciones en diversas provincias, firmando convenios, iniciando obras y hasta reuniéndome con el Presidente Sagasti, y esto fue comunicado por mi defensa técnica, pero el fiscal hace una interpretación equivocada sobre mis actividades laborales y manifiesta que me quiere ver en la sede de la región y aquí estoy”, enfatizó Morillo, según una publicación del Gobierno Regional de Áncash.

VIDEO RECOMENDADO

Mujer denuncia el robo de 30 mil soles de su tarjeta de crédito