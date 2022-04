Los pescadores artesanales de productos para consumo humano directo de Chimbote, en la región Áncash, anunciaron que desde este lunes acatarán un paro indefinido, pues señalan que atraviesan por una grave crisis económica.

Desde el desembarcadero artesanal de Chimbote, el pescador Félix Matos Echevarría explicó su situación. “No hay pescado para nosotros ahora acá, tenemos que correr ochos horas, veinte horas, tenemos que correr a buscarnos la vida, a veces para traer una o dos cajas, no hay pesca para nosotros, no sale a cuenta para el gasto que hacemos”, señaló.

Agregó que el mar de Chimbote se caracteriza por tener una gran variedad de especies, pero que no encontraban varias de ellas como la anchoveta o el pejerrey, ya desde hace cinco meses aproximadamente. “Ni pescado fino o blanco hay ahorita”, comentó.

“Por ahora lorna y lisa para sobrevivir, sino qué hacemos”, añadió.

“Estamos abandonados”

Consultado sobre qué ayuda solicitan al gobierno, Matos mencionó “víveres o un bono”.

“Nosotros no tenemos nada, ni un seguro, no tenemos ningún respaldo, estamos abandonados acá en Chimbote”, lamentó.

El medio informó que los pescadores también piden la declaratoria del Decreto Supremo 024-2016 por considerarla una norma que fomenta la depredación y que se establezca una cuota individual para la pesca de anchoveta.

La emisora también señaló que hoy a las 4:30 p.m. esta prevista una reunión de pescadores artesanales y representantes de la Sociedad Nacional de Alimentos con el ministro de la Producción José Luis Prado Palomino, a fin de buscar soluciones para el sector pesquero artesanal.

