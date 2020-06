El Ministerio Público anunció que inició investigación al actor Andrés Wiese por un presunto caso de acoso sexual a una menor de edad a través de las redes sociales . El exprotagonista de ‘Al fondo hay sitio’ se ha visto envuelto en un verdadero escándalo por enviar videos y fotos desnudo a una adolescente a través de su cuenta en Instagram.

Kelly Calderón, fiscal especializada en violencia contra la mujer, dijo en ATV que el delito de acoso sexual tiene una sanción de 3 a 8 años de cárcel efectiva y por ello el Ministerio Público ya investiga el tema y le ha pedido documentación al programa de Magaly Medina para reforzar la investigación contra Andrés Wiese.

ANDRÉS WIESE SE DEFIENDE

Andrés Wiese se pronunció en redes sociales sobre la acusación que recibió de una menor de edad pidiéndole videos íntimos. Además, el actor también negó que haya acosado y maltratado a Mayra Couto.

Andrés Wiese se mostró mortificado por las denuncias que hay en su contra. “Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, indicó el actor.

Además, Andrés Wiese señala que la menor de edad publicó en sus redes sociales que nació en el año 2000, por lo tanto es mayor de edad. No obstante, continúa siendo bastante la diferencia de edad entre el actor y la menor. “Primero, la persona de esa conversación ponía una edad falsa en sus redes sociales, registrándose y presentándose como nacida el 6 de setiembre del 2000, es decir, como mayor de edad. Esta información falsa se podía verificar fácilmente en sus redes. Segundo, la persona en cuestión fue la que realizó el contacto conmigo, tal como se muestra en los chats. Tercero, la conversación fue claramente de mutuo consentimiento y acuerdo cómo ha quedado demostrado también en los chats”, precisa el actor.

SALEN MÁS DENUNCIAS EN CONTRA DE ANDRÉS WIESE

A pesar de salir a defenderse, en las redes sociales han empezado a aparecer videos y conversaciones subidas de tono en donde se puede ver a Andrés Wiese enviar videos y fotos desde su cuenta oficial de Instagram, además de conversaciones en las que les pide a las usuarias tomarse fotos explícitas.

