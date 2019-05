Apurímac: Obstetra fue descubierto teniendo relaciones sexuales al interior de la posta de salud

Debido a que un obstetra fue descubierto teniendo relaciones sexuales al interior de la posta de salud del centro poblado Mosobamba, distrito de Rocchacc, provincia de Chincheros, (Apurímac), las autoridades y pobladores exigieron su cambio.

Según Correo, el obstetra fue sorprendido teniendo relaciones sexuales por la familia de la mujer y aunque quisieron golpearlo, el alcalde del centro poblado tuvo que intervenir para que no agredan al sujeto.



El burgomaestre indicó a una radio que no es la primera vez que el obstetra-identificado como Héctor Salas Sánchez-comete estos actos en el puesto, y pese a las quejas, el sector Salud no ha hecho nada.



El alcalde del centro poblado mediante memorial pidió al director de la Red de Salud Virgen de Cocharcas, que el obstetra sea cambiado.



Por su parte, la mujer que fue encontrada teniendo relaciones íntimas con Salas Sánchez indicó que cometió "un grave error", palabra que fue consignada en el acta de declaración por adulterio.