Richard Hernández, director del hospital Honorio Delgado de Arequipa, advirtió que 10 personas infectadas con COVID-19 están a la espera de una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en ese nosocomio. Según el galeno, el tiempo de permanencia de un paciente en UCI es entre 30 y 45 días.

Ante ello, y debido a la dificultad de los contagiados de respirar por si solos, Hernández señaló que se los están tratando con los dispositivos de alto flujo, tratamiento que permite que ocurra todo lo contrario a lo que ocurre en las UCI, pues de cada 10 pacientes que los usan, 7 logran recuperarse.

“Los demás fallecen y los que ingresan a UCI hay un riesgo alto de que mueran”, señaló Hernández.

Agregó que las camas UCI no son ninguna garantía para los enfermos. “Con la capacidad que tenemos en cuanto a equipos, infraestructura y personal no vamos a poder abastecer la demanda de este tipo de camas si es que la población no se cuida”, dijo.

En cuanto a camas hospitalarias, en funcionario precisó que el Honorio Delgado debería contar por lo menos con 60 camas especializadas donde los pacientes puedan ser atendidos adecuadamente, pero solo hay 20 y todas están ocupadas con enfermos de la COVID-19.

Hernández sostuvo que de las 350 camas hospitalarias que poseen, se ha reservado 50 para la atención de enfermos por otras patologías que estan en el quinto piso del nosocomio regional.

