Arequipa: Abuelita cumple 123 años y se convertiría en la más longeva del mundo | FOTOS

Es hincha del Melgar y afirma que su alimentación a base de papa, chuño y leche fresca es el secreto de su longevidad. Andrea Gutiérrez Cahuana originaria de Arequipa, cumplió 123 años y está en camino a ingresar al Guinness World Record como la mujer de mayor edad en el mundo, destronando a la francesa Jeanne Louise Calment, cuya marca es de 122 años.



El sábado último, “la mamita” como es conocida cumplió 123 años y lo celebró con fiesta, torta y regalos. La fecha fue propicia para que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica cumpliera con su promesa de entregarle las llaves de su habitación de material noble.

“Está pintada, con conexión eléctrica, ventanas y puertas. Prometí que le regalaría y estoy cumpliendo”, contó Cáceres Llica, quien estuvo acompañado de su esposa Jeniffer Neira.



Gutiérrez Cahuana es la mujer más longeva del mundo, natural del distrito de Oyolo (Ayacucho), pero hace 25 años vive en el distrito de Tiabaya en Arequipa.



“La mamita” vive en el pueblo joven Patasagua Alto, con su nuera Francisca Acapana de Palacios (78), quien se ganó su cariño con el pasar del tiempo. “Antes no me quería, pero desde que murió su esposo se pegó a mí. Tiene 10 hijos, mi esposo es el único que la ve, del resto no se sabe nada”, dijo.

EN PERFECTO ESTADO

Goza de buena salud y una mente activa, así señalan las enfermeras que la visitan periódicamente por encargo del gobernador de Arequipa.

“El secreto es la dieta que está basada en carnes, papa, chuño y leche fresca”, señaló una de las servidoras de Salud.