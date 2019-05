Acusan a profesor de golpear con palo y tubo a 18 escolares por no hacer la tarea de matemáticas | FOTOS

Un docente fue acusado por un grupo de padres de familia de agarrar a cachetadas y, presuntamente, golpear con un palo y un tubo a 18 estudiantes del colegio Santa María de La Paz, en el sector de la Alborada, en Paucarpata, Arequipa. Se trata de Ernesto Murillo Laura (50), con más de 20 años como docente y quien fue intervenido a las 11 de la mañana de ayer por agentes de la comisaría de Campo Marte tras ser acusado por los padres de los estudiantes del segundo grado de secundaria, sección varones, de lesionar a sus hijos.



Gilberto Quispe Parisuaña (36), uno de los padres que acudió a la comisaría por el agravio contra su hijo Alex, quien le contó que su profesor les pegó la tarde del martes por no haber hecho las tareas del curso de matemáticas.

“Los han agarrado a cachetadas y los han golpeado con un palo y un tubo. El profesor no tenía la potestad ni la autorización para golpearlos. No es la forma para corregir. Pudo llamarnos a nosotros para advertir de lo que estaba sucediendo. Esto no puede quedar así y exigimos que sea sancionado”, manifestó el enfadado padre de familia.

MORETONES



Agregó que junto a otros padres descubrieron los moretones al revisar a sus hijos, quienes callaron porque, supuestamente, fueron amenazados por el docente para que no dijeran nada.



Trome trató de conversar con el director del colegio, Humberto Torreblanca, pero los empleados de administración no permitieron el acceso e indicaron que estaba muy ocupado.



La Ugel Sur y fiscalías de Familia y Penal de Paucarpata intervinieron. Ernesto Murillo estuvo acompañado de dos abogados y no declaró a la policía sobre lo denunciado. Él es investigado por contravenciones (actos que van en contra de los derechos de los menores) en el colegio y por el presunto delito de lesiones.