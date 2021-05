La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa informó que en el Hospital Honorio Delgado se registra un constante incremento de pacientes en el área de triaje, donde cada vez más personas aguardan una cama de hospitalización para el tratamiento de casos COVID – 19.

El director del citado nosocomio, Richard Hernández Mayori, remarcó que la capacidad mejorada del establecimiento es puesta a prueba con la gran cantidad de enfermos que llegan.

“Está es una consecuencia de las reuniones sociales, de no cuidarnos. La pandemia no empieza en el hospital. Está en la calle, en las casas, y crece si no hay responsabilidad en la población que no cumple como debe para no enfermarse”, manifestó.

La alta demanda de atención médica lleva a nuestra institución a exigirle a la población arequipeña, a resguardarse de la enfermedad y cuidarse. De esta forma se evita la saturación y colapso de nuestros servicios.

“Ninguna institución en el mundo puede tener el número de sus pacientes siempre incrementándose. Eso haría colapsar a cualquier hospital, así tenga equipos o médicos. Hasta ahora venimos controlando los casos, con el esfuerzo del personal. Pero es necesario el compromiso de todos para no enfermarnos. Seamos responsables”, dijo.

