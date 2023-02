‘Yako’, de 7 años, y ‘Walas’, de 2 años, pertenecen a la la Policía Canina y con su valiosa colaboración personal de la Policía de Rescate realiza las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras el huaico en el anexo de Secocha y Pampaylima de la provincia de Camaná, en Arequipa.

Agentes de la Policía de Rescate caminan junto a ‘Walas’ y ‘Yako’ buscando restos de humanos en la zona Misky II, en Secocha. Uno de los canes olfateo en dos puntos, una y otra vez, por lo que los policías concluyeron que hay dos cuerpos. Los restos serán buscados en las próximas horas, de acuerdo al alcance de los efectivos y el retiro de la gran cantidad de escombros.

Asimismo, desde este punto de Misky II los policías de Rescate, Alta Montaña, Unidir y Carreteras se unieron y emprendieron la caminata para recuperar un cuerpo, el cual ya habían observado el último jueves, cuando también extrajeron del lodo otros dos cadáveres.

Arequipa: Huaico destruyó todo a su paso y se desconoce el número de desaparecidos.

Antes de ingresar al cuello de la quebrada, los efectivos desayunaron atún con galletas y formaron cuatro grupos, Alfa, beta, Charly y Delta. De acuerdo al comando de incidencias, asignaron sus roles, un equipo para escavar, soporte logístico, paramédicos, entre otros.

Con las funciones claras, los agentes partieron la caminata con los picos, lampas, barretas, entre otras herramientas sobre el hombro. En el trayecto de caminata sobre los escombros que arrastró el huaico encontramos a Florentino Hilario, un hombre que también ascendía con su bolsa de coca en la mano y sin dudarlo compartió sus hojas con los policías que le pedían un poco para que tomen fuerza para la jornada. En el camino encontramos hombres y mujeres cargando cocinas, balones de gas, desde la zona de Arapa, sector que desapareció.

SE DESCONOCE NÚMERO DE DESAPARECIDOS

El delegado del equipo de rescate, el teniente Choque dice que no sabe cuánto tiempo más realizarán este trabajo, porque los desaparecidos podrían ser decenas. Sostiene que observaron que los cuerpos de los habitantes de Posco Misky y otros sectores fueron arrastrados hasta este punto.

De esta manera, Pampaylima se convirtió en el cementerio de muchos y, lamentablemente, no hay un registro real de desparecidos. Solo el agente municipal de Posco Misky, Muro Noa, nos mostró una relación de 22 personas. El teniente Choque presume que hay más, pero algunos no están contabilizados porque no hay quien reclamé por ellos, considerando que muchos jóvenes llegan solos a trabajar a las tantas labores mineras y no se conocían entre todos. Además, en cada labor minera trabajan decenas de personas.

Luego de próximamente dos horas de excavación, de retiro de agua y maderas, un cuerpo fue extraído del primer piso de un inmueble que fue cubierto de escombros. Se trataba de una mujer y presumen que sería la dueña de la bodega. El cuerpo fue enviado a la morgue de Camaná para que los familiares lo reconozcan.

Arequipa: El panorama es desolador en los centros poblados azotados por los huaicos.

Durante este trabajo, a unos metros de distancia hallaron indicios de otro cuerpo y hoy volverán al lugar. El teniente Enrique resaltó que la labor de recuperación de cuerpo tarda porque al encontrar un cadáver no pueden jalar de las extremidades o una parte del cuerpo debido a que se desprende. Por ello, excavan y limpian todo el perímetro para sacar el cadáver completo.

Tras la extracción de la fallecida, la colocaron en una bolsa negra, la envolvieron en una frazada y la colocaron sobre la canastilla. Como una ceremonia ritual, los efectivos rodearon el cuerpo y oraron por su alma. El trabajo terminó y procedieron a retornar.

