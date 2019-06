Carpintero le quema los glúteos a hermanito de 10 años por orinarse en la cama en Arequipa

Un carpintero provocó que su hermano de 10 años resulte con quemaduras de segundo grado en los glúteos tras sentarlo sobre un ladrillo caliente, guiado por la creencia popular de que así podría detener la incontinencia urinaria en el niño, quien fue internado en la Unidad de Quemados del hospital Honorio Delgado, de Arequipa.

Asunción Cuti Ccapa (39) ingresó a su vivienda en la manzana C, lote 6 del pueblo joven Mateo Pumacahua, en el distrito de Miraflores, encontrando a su menor hijo con un llanto inconsolable y cerca de él estaban a sus hermanos mayores, entre ellos Luis Angel Taquima Cuti (18).

LOS HECHOS



Al preguntar qué es lo que había pasado, Luis Angel le respondió a su madre que su hermano menor se había orinado varias veces y lo que hizo fue calentar un ladrillo en una de las hornillas de la cocina para luego sentarlo encima para que dejara de hacerlo.

“Lo que hice luego fue revisar a mi menor hijo porque no dejaba de llorar y noté que tenía los glúteos quemados. Mi hijo mayor me dijo que no tuvo intención de hacerle daño, solo quería que no siguiera orinando”; refirió la madre tras señalar que ella nunca hizo algo similar con sus hijos mayores.

HOSPITALIZADO



La madre llevó primero al niño al centro de salud del distrito y de allí al nosocomio regional, donde recibió atención médica. Al respecto, el director del hospital de Arequipa, Octavio Chirinos, refirió que debido a la lesión en el 10 por ciento de las nalgas, el menor quedará internado alrededor de 15 días para realizarle las curaciones respectivas.

“Hay que desterrar esas creencias que no van de acuerdo con la realidad y solo perjudican la salud de las personas”, apuntó el galeno.

ASÍ ES LA COSA



- El causante es investigado por la Fiscalía por agresión en contra de integrantes del grupo familiar.



- Madre del menor al llegar a su casa y enterarse de lo ocurrido lo llevó a hospital