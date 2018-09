Nuevamente el colombiano Giovanny Enrique Coley Diaz (31) sentenciado a 34 años de prisión por matar a balazos en 2016 a un estudiante en la localidad de Engativá, Bogotá (Colombia), protagonizó un escándalo al pelearse con dos personas en el Cercado de Arequipa; sin embargo, tras permanecer unas horas detenido tuvo que ser liberado, pues a la fecha no existe una orden de captura internacional en su contra.



Giovanny Coley fue socorrido por los serenos de la comuna provincial de Arequipa tras pelear con Percy Rojas Amiles (26) y Christian Cahuapaza Osorio (21) en el cruce de la calle Víctor Lira y la avenida Jorge Chávez. El extranjero dijo que los amigos quisieron robarle y por defenderse lo golpearon y le cortaron el brazo con un cúter.



CONDENADO



El colombiano pasó desapercibido al identificarse como Luis Alberto Andrés Cárdenas, en el hospital Goyeneche. Sin embargo, antes de que se retire, un detective de homicidios lo intervino al reconocerlo, siendo llevado al Depincri Arequipa.



Los agentes de Arequipa obtuvieron la sentencia del Juzgado Penal 51 de Bogotá de agosto pasado que lo condena a 34 años de prisión por la muerte del estudiante de derecho Alan David Narvaez Rojas.



Sin embargo; no pudieron retenerlo para extraditarlo debido a que Interpol no tiene activa su orden de captura, la policía de Arequipa no tuvo otra opción que dejarlo en libertad.



ANTECEDENTES



En agosto pasado, Coley fue detenido por agredir con un cuchillo al suboficial Joel Tipte Butrón, en Arequipa, por este hecho también fue sentenciado a un año de libertad condicional y una reparación civil que no ha pagado.



De igual modo, es investigado por hurto a una tienda del Cercado de Arequipa el pasado 7 de septiembre.



Tras acuchillar al policía, Coley salió del país el 28 de agosto y retorno el 5 de septiembre portando una tarjeta andina documento que le permite estar legalmente en el Perú durante un año.