Arequipa: Colombiano homicida fue detenido y será extraditado para cumplir condena de 34 años | FOTOS

Hace más de un mes se conoció que el colombiano Giovanny Coley Díaz (31) era buscado en su país por el crimen de un estudiante y causar lesiones a otro durante un asalto en la localidad de Engativá – Bogotá, en Colombia, por lo que recibió una condena de 34 años, pero no podía ser detenido al no existir una orden de captura internacional, la cual por fin fue activada procediéndose a su intervención en la ciudad de Arequipa donde se refugió.



La captura definitiva del colombiano Giovanny Coley hará que Rocío del Pilar Rojas sienta alivio porque la muerte de su hijo Alan Narváez Rojas, asesinado a balazos por el extranjero en mayo de 2016.



Pese a que en Arequipa Giovanny Coley se libró de la prisión preventiva que solicitó la fiscalía por el delito de lesiones, la policía no cedió en su captura.



Los agentes de inteligencia y robos del Depincri de Arequipa aguardaron la activación de su orden de captura internacional que se dio durante la madruga en Interpol y a las 7 de la mañana de ayer, detuvieron al colombiano cuando salía del hotel Gitanita, en la calle Progreso de Miraflores, donde estaba hospedado.



Coley fue trasladado a la sede del Depincri de Arequipa, donde los agentes efectuaron diligencias para iniciar su proceso de extradición a Colombia, donde debe cumplir una condena de 34 años de prisión.



“No sabía que me estaban buscando. No había pruebas (del crimen). No lo maté”, dijo brevemente el colombiano que fue puesto a disposición de la policía de requisitorias de Arequipa.



En agosto pasado, Coley fue detenido por agredir con un cuchillo al suboficial Joel Tipte Butrón, en Arequipa, por este hecho también fue sentenciado a un año de libertad condicional y una reparación civil que no ha pagado.



De igual modo es investigado por hurto a una tienda del Cercado de Arequipa el pasado 7 de septiembre.



Su último escándalo lo protagonizó la madrugada del martes último al sostener una pelea callejera con Percy Rojas Amiles (26) y Christian Cahuapaza Osorio (21) en el cruce de la calle Víctor Lira y la avenida Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa, quedando herido.