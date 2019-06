Arequipa: Documentos acreditarían la muerte de asesino de empresarios pisqueros de Caravelí

Documentos a los que tuvo acceso este diario acreditarían que el venezolano Alexander Bravo Gualdrón (18), ‘El Papo’, uno de los asesinos de los empresarios pisqueros de Caravelí (Arequipa) Javier Navarro de La Fuente y Susana Méndez de Navarro, ya estaría muerto.



Entre los documentos a los que obtuvo acceso Trome se encuentran un certificado de defunción EV-14 de Alexander Bravo Gualdrón (18), emitido por el Gobierno Bolivariano de Venezuela.



En tanto Zoraida Gualdrón, quien crió hasta los 14 años al fallecido’, afirmó que se siente sumamente dolida por el asesinato de Javier Navarro y Susana Méndez, en Caravelí.

“Lo que han hecho no tiene nombre. No merecen perdón. Mi muchacho pagó con su vida por lo que hizo, los demás tienen que ser capturados y que respondan ante la justicia. Lo que hicieron no se le hace ni a un animal”, expresó, mortificada, Zoraida a través del hilo telefónico con Trome.

Zoraida conoció de cerca a la pareja de empresarios pues trabajó en su casa hasta el 16 de febrero, dejando solo a Alexander. La última comunicación que tuvo con él fue el sábado 25 de mayo, dos días después de matar a sus patrones.

FAES LO ENTERRARÁ



Zoraida explicó que Alexander Bravo Gualdrón fue abatido de dos disparos por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) durante el enfrentamiento que tuvieron en el apartamento 2 de la torre 52 del sector de Arsenal, en la ciudad de Aragua.



Ellos mismos trasladaron los restos a la morgue de Caña de Azúcar donde fue reconocido por una de sus hermanas y tras hacer una colecta entre sus familiares para pagar los tramites de ley, recién hoy podrán retirar sus restos para sepultarlos, pero serán escoltados por las FAES.

“Ellos van al llevar el cuerpo al cementerio Metropolitano de Maracay y lo van a enterrar. Solo van a permitir el acceso de su mamá (Biológica), Mayuri Guandrón, y su hermana Joseline. Ni siquiera yo que lo crie, podré estar”, dijo Zoraida tras lamentar una vez más la cruel muerte de los esposos, quienes les tendieron la mano.