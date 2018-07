Arequipa: Joven se suicida tirándose desde el puente Chilina a pesar que policías intentaron salvarlo | FOTOS

Un obrero de veintiséis años se quitó la vida, arrojándose desde lo alto del puente Chilina de Arequipa. Policías intentaron convencerlo de no tomar la fatal determinación, pero el joven se dejó caer desde unos 40 metros de altura. Este es suicidio número 20 desde que se inauguró este puente en el 2014.



La víctima fue identificada con las iniciales G.E.I.Q. (26). Los agentes del orden lo vieron cuando colgaba de las barandas de acero, pese a que intentaron convencerlo de desistir de sus intenciones, no lo consiguieron, informaron las autoridades de Arequipa.



"Cuando los compañeros se acercaban, el sujeto amenazaba con dejarse caer, por eso no pudieron hacer nada", comentó una fuente allegada a las investigaciones del caso.



El obrero cayó desde una altura de 40 metros, sobre el local de Egasa Arequipa. Hasta el momento los motivos que empujaron a esta persona a cometer suicidio, no han sido revelados.



20 SUICIDIOS EN EL PUENTE CHILINA



Desde la inauguración del puente Chilina en noviembre del 2014, un total de 20 personas han quitado la vida, reportaron las autoridades de Arequipa.



Por ello cuatro agentes de la policía de Arequipa han sido destacados al puente Chilina, para evitar que se produzcan nuevos hechos de sangre.



Sin embargo, casi a diario se produce un intento de suicidio. Hace solo unos días un transportista, identificado como Martín Gutiérrez Aguilar, evitó que una estudiante se tire del puente.



La población de Arequipa espera que las autoridades coloquen mallas de seguridad o alguna otra solución para evitar que se produzcan nuevos suicidios.