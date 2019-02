Arequipa: La macabra confesión del cantante folclórico que estranguló y mató a su ex pareja en nuevo caso de feminicidio

“Te vas, dejas a mis hijos o voy y te mato” , con estas palabras el vigilante Víctor Ángel Quispe Capera (37) amenazó a su conviviente Neybet Rivadeneyra Silva (30) tras descubrir a través de un mensaje de texto una presunta infidelidad de su pareja con su primo, a quien, efectivamente, terminó estrangulando la tarde del lunes último tras sostener una fuerte discusión en su casa , en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.



Durante las diligencias hechas por los detectives de homicidios del Depincri, el feminicida relató parte de lo que pasó con su pareja y la amenaza que le hizo antes de llegar el pasado viernes a la ciudad, tras cumplir su trabajo como vigilante en una empresa minera.

Además de la confesión del feminicida, una vecina contó a los detectives de homicidios que Neybet le confesó días antes que temía por su vida porque el vigilante la había amenazado de muerte.



Según Víctor Quispe, la relación se fracturó a partir de un mensaje que descubrió en el celular de la madre de sus hijos, de 10 y 5 años, quien le enviaba mensajes fuera de lugar a su primo y este le respondía del mismo modo.

INTENTÓ SEPARARLOS

​

Cecilio Quispe, padre del detenido, indicó que la pareja tenía problemas desde hace cinco años, casi la edad de su hija menor. Aseguró que, tras varios intentos de unirlos, en realidad terminaron por separarlos. “A cada uno les dije que eran jóvenes y que si no se entendían debían separarse para no lastimarse y dañar a sus hijos. No pude hacerlo y lo siento mucho”, comentó entre lágrimas.



Agregó que el domingo habló por última vez con su hijo. Aunque no le confesó que planeaba matar a Neybet, le dijo que la quería lejos y que la botara de la casa sin los niños. “Si no la botas, me voy a matar, me voy a tirar del puente Chilina”, lo amenazó.

“Cómo iba a pensar que al ignorar su pedido acabaría con ella”, manifestó dolido Cecilio Quispe, quien sufre por sus nietos, que están en un albergue.